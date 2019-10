Te zioła pomogą ci w walce ze stanem zapalnym

Czytaj także:

Niezależnie od choroby, a nawet jej przyczyny, współczesna medycyna szuka przede wszystkim sposobów na leczenie objawów. Problem z tym jest dwojaki. Po pierwsze, maskując objawy choroby, nigdy tak naprawdę nie dochodzimy do prawdziwego problemu, a choroba nadal degraduje twoje ciało. Po drugie, leki w wielu przypadkach przyczyniają się do dalszego rozwoju stanu zapalnego, co prowadzi do kolejnych problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca i udar.

Dlatego też warto zawsze postawić na znalezienie i leczenie pierwotnej przyczyny – którą coraz więcej badaczy dostrzega w obecności stanu zapalnego. Drugim, ale równie właściwym krokiem jest potraktowanie go w taki sposób, aby uniknąć stosowania niebezpiecznych leków, które tylko potęgują problem.

Natura przychodzi zatem z kilkoma pomysłami, które pomogą ci uporać się ze stanami zapalnymi, a które możesz bez problemu znaleźć w sklepach. Pamiętaj jednak, że mimo naturalnego pochodzenia produktów mogą one wchodzić w różne interakcje, więc zachowaj wszelkie kroki bezpieczeństwa.

Jakie zioła zwalczą stany zapalne?