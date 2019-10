Jak zrobić idealne gołąbki? Swój sekret zdradza Daria Ładocha

Gołąbki to jedne z naszych ulubionych, polskich dań. Teoretycznie do ich przygotowania nie są konieczne wybitne umiejętności kucharskie. Jednak wielu osobom one nie wychodzą. Swój przepis na idealne gołąbki zdradziła Daria Ładocha.

W kuchni Dzień Dobry TVN Daria Ładocha pokazała, jak krok po kroku przygotować idealne gołąbki – te klasyczne i bardziej niestandardowe. Co należy zrobić z kapustą zanim zaczniemy je formować? – Kapustę trzeba kupić taką, jaką ma się garnki, żeby sprawić liście – wyjaśniła. Obejrzyj materiał wideo: Jak zrobić idealne gołąbki? Kiedy już mamy kapustę w rozmiarze odpowiadającym naszemu garnkowi, należy wyciąć z jej środka głąb i usunąć zewnętrze liście, jeśli nie są najładniejsze. Po podgotowaniu kapusty można z łatwością oddzielić pojedyncze liście. Jeśli główka kapusty ostygła i liście trudno odchodzą, należy ponownie umieścić kapustę we wrzątku. Pojedyncze liście oczyszczamy z twardych elementów, by lepiej się zawijały. Farsz na klasyczne gołąbki składa się z mięsa, ryżu, pieprzu, soli i cebuli – to wszystko. Gołąbki należy zawijać tak jak krokiety. Zawinięte, surowe gołąbki układamy w dużym garnku, którego dno wykładamy liśćmi kapusty. Dzięki temu gołąbki nie będą podskakiwały i woda nie będzie bulgotać. Czytaj także:

