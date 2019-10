Jak zrobić idealne zrazy? Andrzej Polan zdradza swój sekret

Zrazy to jedno z ulubionych dań Polaków. W kuchni „Dzień Dobry TVN” Andrzej Polan przygotował idealne zrazy. Jak prawidłowo rozbić na nie mięso? Kucharz podzielił się również przepisami na różne nadzienia. Obejrzyj materiał wideo:

Jak przygotować idealne zrazy?

Jak podkreślił Andrzej Polan, do przygotowania klasycznych zrazów najlepiej nadaje się wołowina zrazowa górna, ponieważ mięso to jest bardzo delikatne i soczyste. Co ważne, podczas kupowania mięsa należy zwrócić uwagę, by nie miało przerostów. Aby idealnie rozbić mięso, najlepiej położyć na deskę kawałek pergaminu, dzięki czemu mięso będzie się lekko ślizgało. Jeśli nie mamy, możemy kropić deskę wodą. Na mięso kładziemy fragment folii spożywczej i dopiero wtedy rozklepujemy. Ważne, by było bardzo cienkie.

Mięso smarujemy ostrą musztardą rosyjską, ale tylko na środku – nie smarujemy brzegów. Następnie na musztardę kładziemy plaster surowego boczku. Następnie układamy warstwę wcześniej przygotowanego farszu, składającego się z: przesmażonej na maśle cebuli, ogórka kiszonego obranego ze skórki, lubczyku, natki pietruszki, koperku i pieprzu.

Co ciekawe, tak przygotowane zrazy Andrzej Polan zawija w folię aluminiową i piecze w piekarniku w temperaturze 220℃.

