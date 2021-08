Wylewasz wodę po kiszonych ogórkach? Od dzisiaj zaczniesz ją pić

Ogórki kiszone znane ze spiżarni naszych babć stanowią bogactwo mikroelementów i innych cennych substancji. Sprawdzają się przy tym jako samodzielna przekąska oraz dodatek do wielu wytrawnych dań, które goszczą na naszych stołach. Ich przygotowanie nie jest skomplikowane, dlatego też wraz z pojawieniem się ogórków gruntowych rośnie sprzedaż kopru, chrzanu i czosnku, ponieważ ten dobry okres zbioru ogórków warto wykorzystać, zanim zrobią się one zbyt duże, ich pestki stwardnieją i staną się niezjadliwe, a one same stracą swoje nawodnienie.

Produkty kiszone są wszechstronną i smaczną przekąską, ale kiedy opróżnisz słoik z tych smacznych ogórków, pozostaje w nim zalewa – słony płyn używany do ich konserwowania. Większość ludzi po prostu wylewa tę mieszaninę do zlewu bez namysłu, ale już dawno odkryto, że woda z kiszonki ma wiele pożytecznych zastosowań, od zapobiegania skurczom mięśni i poprawiania wyników sportowych po rozliczne zastosowania w kuchni.

5 cennych właściwości wody po ogórkach kiszonych

1. Dobry napój po treningu

Według NBC News wielu specjalistów medycyny sportowej uznaje wodę z kiszonych warzyw za metodę na powstrzymywanie skurczów mięśni i uzupełnianie utraconych elektrolitów po intensywnych treningach. Rzeczywiście, badania potwierdziły, że w odpowiednich ilościach woda z ogórków kiszonych może być skutecznym lekarstwem na skurcze mięśni wywołane treningiem.



2. Zamiennik różnych składników

Woda z ogórków jest świetna do sporządzania sosów sałatkowych, marynat do mięsa a nawet do wykonania ciasta chlebowego! Jego środek jest wówczas miękki, chleb smakuje, jakby rzeczywiście był na zakwasie (chociaż do jego wyrastania dodawane są drożdże) i całkiem długo utrzymuje świeżość.



3. Lekarstwo na kaca

Alkohol jest produktem moczopędnym. Picie wysokoprocentowych napojów w dużej mierze spowoduje, że będziesz odwodniony. Na szczęście woda po ogórkach kiszonych może pomóc w przywróceniu poziomu elektrolitów w organizmie. Wypij jej trochę zanim pójdziesz do łóżka.



4. Ratunek w PMS

Kobiety mogą odnieść korzyści z picia wody po ogórkach zwłaszcza w czasie tak zwanego napięcia przedmiesiączkowego, kiedy są wyczulone na więcej czynników, drażliwe i już wtedy często obolałe. Ta woda działa tak samo, jak w przypadku kuracji po treningu, ponieważ pomaga nawilżyć ciało i złagodzić skurcze. Po prostu wypij jedną czwartą szklanki wody po ogórkach i zaczekaj cierpliwie na efekty.



5. Pomoc w zgadze

Wbrew pozorom woda z ogórków wcale nie przyczynia się do zgagi, a może ją zneutralizować dzięki temu, że sama ma odczyn bardziej zasadowy i przez to neutralizuje soki trawienne o odczynie kwaśnym.

