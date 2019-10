Masz cukrzycę? Bezwzględnie unikaj tych pokarmów

Chociaż leki na cukrzycę pomagają, jednym z najlepszych sposobów leczenia tej choroby (lub zapobiegania jej) jest nauczenie się, jakich pokarmów należy unikać w przypadku cukrzycy.

Chodzi o coś więcej niż kontrolowanie poziomu cukru we krwi poprzez unikanie słodyczy. Musisz zdobyć sporą wiedzę na temat żywności z ukrytymi cukrami, sztucznymi składnikami i o wysokim stopniu przetworzenia. W przypadku kobiet z cukrzycą ciążową przestrzeganie diety cukrzycowej jest nawet jeszcze ważniejsze.

Czytaj także:

Dieta przedcukrzycowa – jak wygląda i kto powinien na nią przejść?

Jeżeli zatem zmagasz się z cukrzycą, pamiętaj o tym, że niektóre grupy produktów są dla ciebie wyjątkowo szkodliwe. Rozregulowany poziom cukru we krwi może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, które nie będą już takie łatwe do ujarzmienia i zahamowania. Sprawdź poniższą listę, by ustalić, czego nie wolno ci jeść. Może to wydawać się dużą ilością informacji, szczególnie jeśli dopiero zdiagnozowano u ciebie cukrzycę. Działaj krok po kroku: większość produktów, których należy unikać przy cukrzycy, jest łatwa do usunięcia.

Czego zależy się wystrzegać przy cukrzycy?

Czytaj także:

Cofnij cukrzycę w tych 7 krokach