Jak zrobić kiszoną kapustę?

Nie od dziś wiadomo, że kiszonki to najlepszy probiotyk, a do tego są niezastąpione w skutecznym wspomaganiu trawienia. Domowa kapusta kiszona jest świetnym pomysłem na to, żeby oczyścić organizm z toksyn oraz jednocześnie wzmocnić system obronny. O mocy kiszonek opowiedział w „Dzień Dobry TVN” Mikołaj Rey. Wybrał się również do Czarnej Wsi Kościelnej, gdzie małżeństwo Sienkiewiczów produkuje tradycyjne kiszonki.

Kiszona kapusta – właściwości prozdrowotne

Kiszona kapusta zawiera probiotyki, które są pożytecznymi bakteriami, które działają jako pierwsza linia obrony przed toksynami i szkodliwymi bakteriami. Mogą również poprawić trawienie i ogólny stan zdrowia. Probiotyki, takie jak te w kiszonej kapuście, mogą pomóc w poprawie równowagi bakteryjnej w jelitach po antybiotykoterapii.