Nie pijesz kawy? Możesz mieć gorszy skład bakterii w jelitach

Coraz więcej odnotowuje się korzyści zdrowotnych z picia kawy. Picie jednej filiżanki może zwalczyć tłuszcz, złagodzić stany zapalne związane z otyłością, a nawet ochronić mózg na starość. Co więcej, picie co najmniej trzech filiżanek kawy dziennie może utrzymać tętnice w zdrowiu i elastyczności, zapobiegając gromadzeniu się wapnia i ryzyku zatykania. Kawa może również pomóc w walce z cukrzycą poprzez poprawę kontroli poziomu cukru we krwi i może utrzymać wątrobę w zdrowiu.

Nowe badania nad kawą

„Poprzednio wykazano korzyści ze spożywania kawy w chorobach metabolicznych” – powiedział dr Li Jiao, jeden z autorów badania. „Postanowiliśmy zbadać, czy fitochemiczna kofeina w kawie byłaby przyczyną tego korzystnego efektu”. Naukowcy badali „związek między spożywaniem kofeiny a składem i strukturą mikroflory jelita grubego”. W tym celu poprosili 34 uczestników o poddanie się kolonoskopii przesiewowej i endoskopii w celu potwierdzenia stanu zdrowia ich okrężnicy.

Naukowcy uzyskali 97 biopsji błony śluzowej okrężnicy z różnych segmentów okrężnicy, wyekstrahowali DNA drobnoustrojów i przeprowadzili analizę sekwencjonowania rRNA 16s. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz dotyczący częstotliwości podawania żywności, aby ocenić dzienne spożycie kawy. Zespół podzielił spożycie kawy na wysokie spożycie kawy – czyli co najmniej 82,9 mg dziennie – i niskie, czyli mniej niż 82,9 mg dziennie.

Wpływ kawy na jelita

Analizy wykazały, że konsumenci dużych ilości kofeiny mieli wysoki poziom bakterii Faecalibacterium i Roseburia, ale niski poziom Erysipelatoclostridium – potencjalnie szkodliwego rodzaju bakterii. Zespół badawczy odkrył te skojarzenia niezależnie od wieku uczestników i jakości ich diety.

Nadmierny poziom Erysipelatoclostridium ramosum może być szkodliwy. Wcześniejsze badania na ludziach wiązały E. ramosum z zespołem metabolicznym, a badania na zwierzętach wykazały związek z podnoszeniem poziomu glukozy i transporterów tłuszczu w jelicie cienkim, co podnosi poziom otyłości wywołanej dietą.

Ponadto naukowcy w niniejszym badaniu odkryli wyższy poziom innych bakterii powszechnie wykrywanych w mikrobiomach jelitowych u osób spożywających dużo kawy. Bakterie te obejmowały Odoribacter, Dialister, Fusicatenibactor, Alistipes, Blautia i różne szczepy Lachnospiraceae.

Badanie miało jednak ograniczenia. Przeprowadzono je na 34 dorosłych mężczyznach, którzy mieli zdrowe jelita i przebywali w jednym szpitalu. Nie wiadomo, czy te wstępne wyniki wystąpiłyby u kobiet czy innych populacji. Naukowcy nie mogli też ustalić, czy polifenole lub inne związki zawarte w kawie mogą również częściowo wyjaśniać ten związek.