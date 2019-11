Stosujesz kurację octem jabłkowym? Nigdy nie rób tych rzeczy

Ocet jabłkowy jest bogaty w korzyści zdrowotne, ale istnieje dobry i zły sposób jego użytkowania – i w tym przypadku „niewłaściwy sposób” może być niebezpieczny i niezdrowy.

Co daje ocet jabłkowy?

Wśród zwolenników zdrowego odżywiania ocet jabłkowy to najpopularniejszy rodzaj octu. Pozwala osiągnąć wiele korzyści, także potwierdzonych naukowo. Obejmują one utratę masy ciała, obniżenie poziomu cholesterolu, obniżenie poziomu cukru we krwi i poprawę objawów cukrzycy. Ocet jabłkowy powstaje w dwuetapowym procesie związanym z wytwarzaniem alkoholu. Dostarcza tylko około 3 kalorii na łyżkę stołową.

Jak dotąd najlepiej sprawdza się u pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednak wysoki poziom cukru we krwi może również stanowić problem u osób bez cukrzycy. Uważa się, że jest to główna przyczyna starzenia się i różnych chorób przewlekłych. Prawie każdy powinien odnieść korzyści z utrzymania poziomu cukru we krwi w normalnym zakresie. Najbardziej skutecznym (i najzdrowszym) sposobem na to jest unikanie rafinowanych węglowodanów i cukru, ale ocet jabłkowy może również mieć dobry efekt.

Jak nie należy stosować octu jabłkowego?