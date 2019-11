Twaróg pomaga schudnąć. Jak zrobić wytrawne pierogi z białym serem?

Tematem przewodnim w kuchni „Dzień Dobry TVN” był biały ser. Dania w studiu przygotowywał Andrzej Polan. W jego menu znalazły się wytrawne pierożki z białym serem, szpinakiem i pieczoną dynią, oponki serowe z czarną porzeczką i kanapki z bajgli.

Dlaczego warto jeść biały ser?

Twaróg to miękki, biały ser zrobiony z mleka krowiego. Twaróg ma dużo więcej białka niż inne sery. 1/2 szklanki (110 gramów) porcji pełnotłustego twarogu zapewnia:

Kalorie: 120



Białko: 12 gramów



Tłuszcz: 7 gramów



Węglowodany: 3 gramy



Sód: 500 mg – 21% dziennego zapotrzebowania



Wapń: 10% dziennego zapotrzebowania

Ponieważ twarożek ma wysoką zawartość białka, ale niską kaloryczność, często zaleca się go do odchudzania. Można połączyć go z niskotłuszczową śmietana i szczypiorkiem – wówczas będzie idealnym dodatkiem do pieczywa.

Kilka badań wskazuje, że spożywanie pokarmów wysokobiałkowych, takich jak twarożek, może zwiększyć uczucie sytości i zmniejszyć ogólne spożycie kalorii, co z kolei może prowadzić do utraty wagi.

