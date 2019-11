Produkty o niezwykłych wartościach odżywczych, które poprawią samopoczucie. Jak często je jesz?

Superfoods to produkty o niezwykłych wartościach odżywczych, które poprawią samopoczucie. Sezonowe pokarmy bogate w składniki odżywcze zapewnią dodatkowy zastrzyk energii. Dlatego trzeba zwracać uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. Wiele składników wpływa także korzystnie na nasze zdrowie. I tak bakłażan zawiera związki fenolowe, które są doskonałą substancją przeciwstarzeniową. Natomiast nasiona granatu są korzystne dla zdrowia serca i układu krążenia.

Superfoods lekiem na całe zło?

Prawda jest taka, że ​​żadne jedzenie nie może samodzielnie poprawić złej diety ani powstrzymać przewlekłej choroby czy uchronić przed nią. Lekarze i eksperci żywieniowi zgadzają się, że jedzenie różnorodnych kolorowych owoców i warzyw jest kluczem do dobrego zdrowia. Ważne jest również ograniczenie sodu, tłuszczów nasyconych i rafinowanego cukru. Włączenie do codziennej diety tzw. superfoods może być pewnego rodzaju zastrzykiem żywieniowym. To świetny pomysł, ale tylko wtedy, gdy ogólnie przestrzega się zdrowej, zbilansowanej diety. Miej „superdietę” zamiast koncentrować się na poszczególnych produktach.

