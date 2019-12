Chcesz zapobiec rakowi jelita grubego? Jedz te produkty

Nowe badanie South Dakota State University w Brookings opisuje mechanizm molekularny, za pomocą którego produkt trawienia flawonoidów może hamować wzrost komórek rakowych w określonych warunkach.

Czytaj także:

Czosnek nie leczy raka, ale czy może przed nim chronić?

Po nitce do kłębka

Początkowo naukowcy badali, w jaki sposób aspiryna (kwas acetylosalicylowy) może zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego. We wcześniejszych pracach zobaczyli, jak pochodna kwasu salicylowego zwana kwasem 2,4,6-trihydroksybenzoesowym (2,4,6-THBA) spowolniła wzrost komórek rakowych. Zdecydowali się poszukać naturalnych źródeł 2,4,6-THBA i odkryli, że był to również związek powstały w wyniku trawienia flawonoidów.

Flawonoidy zaczynają się rozkładać po wejściu do jelit. Bakterie jelitowe redukują je do metabolitów, gdy dostaną się do okrężnicy. Obserwując te procesy, naukowcy zasugerowali, że działanie przeciwnowotworowe flawonoidów wynika z ich metabolitów. Jednym z tych metabolitów jest cząsteczka 2,4,6-THBA.

„Stawiamy hipotezę, że flawonoidy ograniczają raka jelita grubego z powodu działania produktów degradowanych lub rozkładanych zamiast związków macierzystych” – informują naukowcy.

Testowanie 2,4,6-THBA na komórkach raka jelita grubego

Jest to pierwsze badanie sposobu, w jaki 2,4,6-THBA, jako produkt rozpadu flawonoidów w jelitach może pomóc w zapobieganiu rakowi okrężnicy lub odbytnicy. Okrężnica i odbytnica stanowią część jelita grubego. Z pomocą szeregu bakterii jelitowych ostatni etap trawienia odbywa się w okrężnicy, która następnie przekazuje pozostałe odpady do odbytnicy, czekając na ewakuację przez odbyt.

2,4,6-THBA może wiązać się z trzema enzymami, które zazwyczaj pomagają komórkom w podziale i dlatego rozważali czy ta zdolność była wystarczająca do unicestwienia raka. Jednak, gdy przetestowali wpływ 2,4,6-THBA na komórki raka jelita grubego, stwierdzili, że nie wystąpił.

Czytaj także:

Czy dieta może spowolnić siwienie włosów?

Metabolit potrzebuje transportera

Wcześniejsze badania dowiodły, że metabolit nie mógł dostać się do komórek bez pomocy białka transportującego zwanego SLC5A8. Komórki rakowe mogą wyłączyć białko transportujące za pomocą mutacji genetycznej. Ma to działanie ochronne. Dalsze testy, w tym niektóre z komórkami nowotworowymi w składzie z SLC5A8 wykazały, że 2,4,6-THBA dostał się do komórek z białkiem transportującym, ale nie mógł uzyskać dostępu do komórek bez niego.

Wyniki te pokazują, że 2,4,6-THBA potrzebuje transportera do hamowania wzrostu raka. Metabolit flawonoidów prawdopodobnie ma dwa sposoby zapobiegania rakowi. Pierwszy sposób polega na tym, że spowalniając tempo podziału komórek, 2,4,6-THBA daje komórkom odpornościowym szansę zlokalizowania i zniszczenia komórek rakowych.

Drugim sposobem, w jaki 2,4,6-THBA prawdopodobnie pomaga w zapobieganiu nowotworom, jest to, że spowalniając podział komórek, daje komórce więcej czasu na naprawę uszkodzeń DNA.

Czytaj także:

Czerwona cebula jest super! A to 9 powodów, dzięki którym już nigdy nie powiesz inaczej