5 najzdrowszych metod przyrządzania potraw

Jesteśmy tym, co jemy, dlatego tak ważne jest prawidłowe odżywianie, które wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i pozwala uniknąć rozwoju wielu chorób, wśród których znajdują się m.in. nadwaga i otyłość. Jakie powinno być zdrowe gotowanie?

Jak zdrowo gotować?

Samodzielne przygotowywanie posiłków jest jednym ze sposobów na ograniczenie spożycia szkodliwych substancji, wśród których dominują utwardzone tłuszcze, cukier, sól oraz dodatki do żywności. Wybierając składniki przygotowywanych potraw i kierując się zasadą, że powinny być one naturalne i jak najmniej przetworzone, możemy dbać o zdrowie i uniknąć skutków ubocznych stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety.

Trzeba wiedzieć, że nawet najzdrowsze produkty spożywcze tracą cenne składniki odżywcze, jeżeli wybieramy nieprawidłowy sposób ich przygotowania. Przykładem może być smażenie na niewłaściwie dobranym tłuszczu, które sprawia, że w spożywanych produktach znajdują się szkodliwe, rakotwórcze związki. Warto pamiętać, że sposób obróbki niektórych produktów spożywczych np. ryb, mięs i jaj pozwala uniknąć poważnych zatruć pokarmowych oraz chorób pasożytniczych, dlatego nie należy sięgać po surowe lub niedogotowane mięso (zwłaszcza drobiowe, wieprzowe oraz dziczyznę), a także jeść surowych ryb i jaj z niesprawdzonego źródła.

Zdrowe metody przyrządzania potraw

1. Gotowanie na parze

Gotowanie na parze jest jedną z częściej polecanych przez dietetyków metod przygotowywania posiłków. Wcale nie musimy inwestować setek złotych w nowoczesne parowary, aby przygotowywać posiłki na parze, bo wystarczy zwykły garnek i specjalne sito, na którym umieścimy mięso lub warzywa. Gotując na parze, unikamy spożycia nadmiaru tłuszczów, zachowamy wartości odżywcze spożywanych produktów, a także poprawimy ich smak oraz aromat.

2. Tradycyjne gotowanie w wodzie

Gotowanie w wodzie sprawdza się nie tylko w przypadku zup. Pozwala ograniczyć spożycie tłuszczu i tym samym zmniejsza kaloryczność przygotowywanych dań, ale trzeba wiedzieć, jak gotować, aby zminimalizować straty cennych witamin oraz minerałów. Przede wszystkim w przypadku warzyw, kasz oraz makaronów zawsze wrzucamy produkty do gotującej się wody. Warzywa można też poddać blanszowaniu, czyli chwilowemu zanurzeniu w gorącej wodzie, co spowoduje ich zmięknięcie, ale zapobiegnie rozgotowaniu i stratom składników odżywczych. Nie należy też rozgotowywać innych produktów spożywczych, bo wówczas mogą one zwiększać swoją kaloryczność. Podczas gotowania zup, trzeba pamiętać o odpowiedniej kolejności dodawania składników, czyli najpierw dodajemy składniki, które najdłużej się gotują.

Najzdrowsze są warzywa spożywane na surowo, jednak jest wyjątek od tej reguły, czyli pomidory, które pod wpływem obróbki termicznej zyskują, bo zwiększa się w nich ilość cennego dla naszego zdrowia likopenu.

3. Grillowanie lub smażenie bez dodatku tłuszczu

Korzystanie z patelni grillowych oraz patelni pozwalających na smażenie bez tłuszczu (lub na jego minimalnej ilości) pozwala urozmaicić codzienne menu i cieszyć się smakiem ulubionych potraw w odchudzonej wersji. Jeżeli nie posiadamy patelni do smażenia bez tłuszczu, można na zwykłą patelnię położyć kawałek pergaminu, który zapobiegnie przywieraniu oraz chłonięciu tłuszczu przez smażone produkty.

4. Duszenie w sosie własnym

Duszenie mięs, warzyw czy ryb także jest zdrową metodą przygotowywania posiłków. Warto w tym przypadku pamiętać, że nie powinno dodawać się do duszenia tłuszczów oraz dolewać nadmiaru wody. Aromatyczny sos np. do mięsa uzyskamy dzięki dodaniu do niego warzyw, które wraz z wydzielającymi się podczas pieczenia sokami utworzą zdrowy sos, którego nie trzeba będzie dodatkowo zagęszczać.

5. Pieczenie

Pieczenie w naczyniach żaroodpornych lub folii także jest polecaną przez dietetyków metodą przygotowywania potraw. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa właściwy wybór sposobu pieczenia oraz czas obróbki termicznej. Zbyt długie trzymanie potraw w piekarniku powoduje ich wysuszenie oraz straty składników odżywczych.

