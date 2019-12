Jajka i cholesterol: czy badania finansowane przez przemysł są fałszowane?

Cholesteroljest substancją woskową, która jest niezbędna dla dobrego zdrowia, ponieważ jest ważnym składnikiem strukturalnym ścian komórkowych. Nasza wątroba może wytwarzać cały potrzebny cholesterol, ale dostarczamy go również z pożywienia, a konkretniej z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Gdy cholesterol krąży w organizmie, może powodować problemy. Cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), często nazywany „złym” cholesterolem, zwiększa ryzyko miażdżycy, która polega na gromadzeniu się blaszek tłuszczowych na ściankach naczyń krwionośnych. Miażdżyca zwiększa ryzyko udaru, zawału serca i choroby tętnic obwodowych.

Ponieważ jaja są bogate w cholesterol, naukowcy wyrazili obawy, że mogą prowadzić do podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi, jeśli ktoś spożywa je w nadmiarze. Aby to sprawdzić, naukowcy przeprowadzili wiele badań przez ponad 50 lat. Do tej pory jednak ustalenia nie były rozstrzygające.

Rola przemysłu jajecznego

Niektórzy eksperci obawiają się, że badania finansowane przez przemysł zafałszowują i wypaczają wyniki.

Jak wyjaśniają autorzy ostatniego przeglądu: „W ostatnich latach przemysł jajeczny za pośrednictwem programów zarządzanych przez władze federalne w Stanach Zjednoczonych, sfinansował badania nad wpływem jaj na stężenie cholesterolu we krwi. Możliwość finansowania przez przemysł badań mających wpływ na decyzje dotyczące polityki żywieniowej stała się ważnym problemem”.

Głównym celem obecnego przeglądu było dowiedzenie się, czy odsetek badań finansowanych przez przemysł rośnie. Naukowcy chcieli również sprawdzić, „czy wnioski z badań odzwierciedlają ich obiektywne ustalenia”. W sumie znaleziono 211 artykułów spełniających kryteria recenzowania. Naukowcy opublikowali swoje wyniki w American Journal of Lifestyle Medicine. Autorzy zauważają, że fundusze branżowe znacznie wzrosły. W latach 50. i 60. XX wieku nie przeprowadzono badań finansowanych przez przemysł, ale od 2010 do 2019 r. 60 proc. badań miało wsparcie ze strony przemysłu.

Ustalenia wprowadzające w błąd

Ogólnie ponad 85 proc. badań wykazało, że jaja zwiększają poziom cholesterolu we krwi. Jednak ustalenia wykazały, że autorzy artykułów finansowanych przez przemysł częściej bagatelizują znaczenie tych wyników. 49 proc. artykułów finansowanych przez przemysł przedstawia wnioski, które nie zgadzają się z ich wynikami, w porównaniu z 13 proc. artykułów, które nie otrzymały finansowania z branży.

Na przykład w jednym z badań naukowcy poprosili studentów o jedzenie dwóch jajek na śniadanie przez 5 dni w tygodniu przez 14 tygodni. Pod koniec badania średni poziom cholesterolu LDL uczestników wzrósł o 15 miligramów na decylitr (mg / dl). Poziom cholesterolu LDL powinien znajdować się poniżej 100 mg/dl w przypadku zdrowego dorosłego. Wzrost ze 100 mg/dl do 115 mg/dl to 15-procentowy wzrost poziomu cholesterolu LDL.

Chociaż wydaje się, że jest to znaczny wzrost, w tym badaniu nie osiągnął on znaczenia statystycznego. Innymi słowy, istnieje ponad 5-procentowa szansa, że ​​wzrost mógł nastąpić przypadkowo. W rezultacie autorzy badania stwierdzili, że „dodatkowe 400 mg/dzień cholesterolu w diecie nie wpływa negatywnie na lipidy we krwi”.

Autor badania dr Neal Barnard wyjaśnia, że ​​„byłoby właściwym, aby badacze zgłosili, że wzrost cholesterolu związany ze spożyciem jaj mógł być spowodowany przypadkowo. Zamiast tego napisali, że wzrost wcale nie nastąpił. Podobne wnioski zgłoszono w ponad połowie badań finansowanych przez przemysł”.

Autorzy piszą: „Ważne jest rozróżnienie między brakiem istotnej statystycznie różnicy a brakiem [jakiejkolwiek] różnicy”.

Wpływ na politykę

Wyniki tego przeglądu są szczególnie niepokojące, ponieważ ta linia badań ma wpływ na politykę. Na przykład w 2015 r. amerykański komitet doradczy ds. wytycznych dietetycznych napisał, że „dostępne dowody nie wykazują istotnego związku między spożywaniem cholesterolu w diecie a cholesterolem w surowicy”.

Jednak po zapoznaniu się z dostępnymi dowodami, w ostatecznych wytycznych wezwali do spożywania „możliwie małej ilości cholesterolu w diecie”. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) około 95 milionów dorosłych w wieku powyżej 20 lat ma wysoki poziom cholesterolu.

„W minionych dziesięcioleciach przemysł jajeczny odgrywał niewielką lub żadną rolę w badaniach nad cholesterolem, a wnioski z badań wyraźnie wykazały, że jaja podnoszą poziom cholesterolu” – wyjaśnia dr Barnard. „W ostatnich latach przemysł produkcji jaj starał się zneutralizować niezdrowy wizerunek jaj jako produktu podnoszącego cholesterol, finansując więcej badań i zmieniając interpretację wyników”.

W szczególności autorzy identyfikują American Egg Board, która jest autoryzowanym przez rząd organem finansowanym przez przemysł. Ich misją jest „zwiększenie popytu na wszystkie amerykańskie jaja i produkty jajeczne”.

Przez lata naukowcy przeprowadzili szereg metaanaliz, aby ocenić wpływ spożycia jaj na poziom cholesterolu LDL we krwi. Ostatnia analiza, w której zestawiono wyniki z 28 badań wykazała, że spożywanie jaj znacznie zwiększa zarówno stężenie cholesterolu całkowitego, jak i cholesterolu LDL.

„Przemysł jajeczny dołożył intensywnych starań, aby wykazać, że jaja nie wpływają negatywnie na poziom cholesterolu we krwi. Przez lata błędne badania nad wpływem jaj na cholesterol oszukały prasę, opinię publiczną i decydentów, aby służyć interesom branży” – pisze autor opracowania dr Neal Barnard.

