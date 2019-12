Jak upiec perfekcyjną bezę? Anna Starmach radzi

W kuchni programu „Dzień Dobry TVN” Anna Starmach zdradziła przepis na bezę. Jak prawidłowo ją zrobić?

Czy na diecie można jeść bezę?

To pytanie-pułapka. Jajka są bogate w składniki odżywcze. Na bezy, oczywiście, używa się tylko białek, ale jedno białko jaja daje 4 g białka, a także prawie 10 procent dziennego zapotrzebowania na selen. Jajka zapewniają praktycznie wszystkie składniki odżywcze, które oferuje beza. Dlaczego? Ponieważ reszta to właściwie sam cukier.

Prawie niemożliwe jest myśleć o czymś pozytywnym pod względem żywienia, jeśli chodzi o cukier. American Heart Association podkreśla, że ​​większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, ile spożywa cukru, a wynikający z tego wpływ na zdrowie jest negatywny. Jeśli starasz się ściśle kontrolować spożycie cukru, AHA mówi, aby dążyć do nie więcej niż około 6 łyżeczek dla kobiet i do 9 łyżeczek dla mężczyzn dziennie. Beza z jednego ciasta ma około 1 szklankę cukru, co odpowiada 48 łyżeczkom. Nawet jeśli pokroisz ciasto na osiem standardowych kawałków, zawartość cukru bezowego na każdym kawałku zmniejszysz do około 6 łyżeczek. A trzeba jeszcze doliczyć nadzienie lub dodatki...

