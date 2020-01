Popiół, sierść – co jeszcze UOKiK znalazł w sklepowych przyprawach?

Według raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jakość wielu przypraw dostępnych w sklepach jest zatrważająco niska. O tym, co można w nich znaleźć i o szczegółach raportu opowiedziała rzecznik prasowy UOKiK Małgorzata Cieloch. Natomiast dietetyczka Anna Radowicka radziła, na co zwracać uwagę, kupując przyprawy i zioła.

Zioła i przyprawy – świeże kontra suszone

Główną różnicą między świeżymi i suszonymi ziołami i przyprawami jest intensywność smaku. Suszone zioła i przyprawy mają mocniejszy i bardziej intensywny smak i powinny być stosowane oszczędniej niż świeże. Przechowywanie ziół i przypraw jest proste, jeśli zostaną wysuszone. Przechowuj je w szafce z dala od ciepła i światła i powinny zachować swój smak przez dobre kilka miesięcy. Jednak ważne jest, aby pamiętać, zwłaszcza w przypadku suszonych ziół, że jeśli nie wysuszymy ich samodzielnie, nie masz pojęcia, ile mają lat. Kiedy suszone zioła są za stare, tracą smak i mogą smakować stęchlizną i... kurzem. Przechowywanie świeżych ziół jest jeszcze prostsze. Po cięciu będą miały trwałość wynoszącą kilka dni, więc jeśli używasz ziół z ogrodu lub doniczek, spróbuj wyciąć tylko tyle, ile potrzebujesz. Czas jest niezwykle ważny, gdy używasz świeżych i suszonych ziół do gotowania. Świeże zioła najlepiej dodawać do potraw, takich jak kolendra do curry i bazylia do sosów do makaronów, pod koniec gotowania. Dodaj je za wcześnie, a stracisz świeży, intensywny smak. Świeże zioła, takie jak trybula, lubczyk, rukola i rukiew wodna są fantastyczne w sałatkach, jako dodatkowy wzmacniacz smaku lub po prostu sałatka z ziołami. Świeże zioła są również często używane do ozdabiania, czy to gałązek pietruszki lub mięty, czy też jadalnych kwiatów, takich jak ogórecznik i nasturcja. Suszone i świeże zioła i przyprawy mają swoje miejsce w każdej kuchni. Jednak można śmiało powiedzieć, że świeże zioła są bardziej wszechstronne i mają większą liczbę zastosowań niż suszone zioła.

