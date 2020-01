Czy kurkuma wykazuje właściwości przeciwnowotworowe?

Kurkumina, aktywny składnik kurkumy, zwrócił uwagę naukowców na całym świecie ze względu na swoje właściwości biologiczne jako przeciwutleniacz, środek przeciwzapalny, przeciwdrobnoustrojowy i przeciwwirusowy.

Przeciwnowotworowe właściwości kurkumy

Najważniejsze wyniki zostały zebrane i omówione w przeglądzie „Kurkumina i rak”, profesora, dr. med. Antonio Giordano, założyciela i dyrektora Sbarro Health Research Organisation i Sbarro Institute for Molecular Medicine and Cancer Research at Temple University w Filadelfii i profesora patologii anatomicznej na uniwersytecie w Sienie we Włoszech.

Recenzja została napisana wraz z dr Giuseppiną Tommonaro z włoskiego Instytutu Chemii Biomolekularnej (ICB-CNR) we Włoszech w prestiżowym czasopiśmie Nutrients.

„W ubiegłym roku wielu naukowców dyskutowało o rzeczywistych korzyściach zdrowotnych kurkuminy, często stymulując bardzo namiętną debatę, a wraz z Giuseppiną Tommonaro, jako naukowcy zaangażowani w badania nad związkami naturalnymi i rakiem, chcieliśmy zbadać najnowsze ustalenia na ten temat temat” – mówi Giordano.

W przeglądzie zebrano badania dotyczące przeciwnowotworowego potencjału kurkuminy przeciwko najbardziej rozpowszechnionym nowotworom, a także opisując molekularne mechanizmy działania. Ponadto omówiono problem biodostępności kurkuminy, a także najnowsze postępy w klinicznym stosowaniu kurkuminy i nowych preparatów leków.

Autorzy wnioskują, że dzięki swojemu oddziaływaniu na różne szlaki sygnałowe i cele molekularne zaangażowane w rozwój kilku nowotworów, kurkumina jest obiecującym kandydatem jako skuteczny lek przeciwnowotworowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia.

Czytaj także:

Chcesz uniknąć raka jelita grubego? Jedz więcej tych produktów