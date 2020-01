Jak zrobić idealne racuchy? Swoje triki zdradza Marieta Marecka

W kuchni „Dzień Dobry TVN” gotowała Marieta Marecka. Prowadząca programy kulinarne i autorka książek podzieliła się śniadaniowym przepisem na idealne racuchy. Jak zrobić ciasto i jakie wybrać dodatki?

Drożdże odżywcze – co to jest?

Drożdże od tysięcy lat odgrywają ważną rolę w diecie człowieka. Grzyb ten jest niezbędnym składnikiem chleba, piwa i wielu innych produktów spożywczych. W ostatnich latach wiele osób zaczęło spożywać określony rodzaj drożdży zwany drożdżami odżywczymi.

Ze względu na zawartość składników odżywczych drożdże w tej formie mogą zwiększać energię człowieka, wspierać jego układ odpornościowy i oferować dodatkowe korzyści zdrowotne.

Drożdże odżywcze pochodzą z gatunku drożdży znanego jako Saccharomyces cerevisiae. Istnieje inna forma tego gatunku drożdży, zwana drożdżami piwowarskimi. Chociaż ludzie czasami używają tych terminów zamiennie, należy zauważyć, że drożdże odżywcze to nie to samo, co drożdże piwne.

Drożdże odżywcze są podobne do drożdży, które ludzie używają do pieczenia, ale podlegają procesowi ogrzewania i suszenia, co powoduje, że stają się nieaktywne. Drożdże odżywcze nie zawierają produktów mlecznych i zwykle są bezglutenowe.

