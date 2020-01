Jesteś po 40-tce? Powinnaś jeść te pokarmy

Z wiekiem metabolizm zwalnia, zatem trawienie nie przebiega już tak szybko, jak jeszcze dziesięć lat wcześniej. Zaczynasz tracić masę mięśniową, a poziom hormonów zmienia się, przez co stajesz się bardziej podatna na przybywanie tego paskudnego tłuszczu w okolicach brzucha. Na szczęście są rzeczy, które możesz zrobić, aby zwiększyć swoje możliwości w kwestii spalania tłuszczu. Zmniejszysz także ryzyko różnych chorób. Oprócz regularnego wykonywania ćwiczeń, jedzenie produktów bogatych w przeciwutleniacze może pomóc w ograniczeniu głodu, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia.

Jakie pokarmy powinny znaleźć się na twoim talerzu? Sarah Mirkin, dietetyk i autorka „Fill Your Plate, Lose The Weight” będącego 21-dniowym planem odchudzania dla kobiet po 40. roku życia, podzieliła się swoimi ulubionymi wskazówkami żywieniowymi. Od ciemnej czekolady przez łososia po awokado, wiele z tych produktów może regularnie pojawiać się w twoim jadłospisie. Co konkretnie warto jeść po 40-tce?

