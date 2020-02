Jak zrobić idealną, włoską pizzę? Swój przepis zdradza Valerio Valle

Valerio Valle to prawdziwy mistrz pizzy. Stworzył i prowadzi szkołę w Pescara, w której dzieli się zdobytym doświadczeniem w przygotowywaniu tego włoskiego przysmaku. W kuchni programu pokazał, jak zrobić domowe ciasto na prawdziwą pizzę.

Pizzy nie powinno przyrządzać się z gotowego ciasta, bo jest ono nie tylko pełne sztucznych dodatków, ale także niezbyt smaczne. Tradycyjne ciasto do pizzy składa się jedynie z kilku składników, które są w pełni naturalne.

Pizza domowa może konkurować z pizzą serwowaną w dobrych i stawiających na jakość oraz zdrowie swoich gości pizzeriach, ale trzeba nauczyć się ją przyrządzać. Wystarczy odrobina chęci, wolnego czasu oraz cierpliwości, aby móc cieszyć się smakiem domowej pizzy, którą zjemy bez większych wyrzutów sumienia i szkody dla zdrowia.

Dobra pizza nie jest zła, czyli dlaczego pizza uważana jest za fast food?

Czy pizza faktycznie powinna być zaliczana do fast foodów? Biorąc pod uwagę tradycyjny proces jej przygotowania to raczej nie, bo nie jest on wcale szybki. Domowa pizza nie musi być tucząca, a zjedzona np. raz w miesiącu, na pewno nam nie zaszkodzi.

