Dlaczego nadużywanie alkoholu nie znika samo z siebie wraz z wiekiem?

Teraz nowe badanie Rollins School of Public Health na Emory University w Atlancie sugeruje, że chociaż niektórzy ludzie zmniejszają częstotliwość picia i ilość spożywanego alkoholu, statystyki pozostawiają wiele do życzenia.

Naukowcy przebadali 1004 osoby w wieku od 17 do 33 lat siedem razy. Badacze podali, że niezależnie od ścieżki, którą uczestnicy rozpoczęli – jako lekki, umiarkowany lub intensywnie pijący – w wieku młodzieńczym i młodym, mieli tendencję do pozostawania na tej ścieżce. Było kilka małych odchyleń.

Lekcy pijący mieli tendencję do picia światła przez cały czas trwania badania. Ludzie, którzy pili umiarkowanie jako nastolatki, przyspieszyli we wczesnych latach dwudziestych, a następnie mieli tendencję do nieznacznego zmniejszania ilości, jaką pili do wczesnych lat trzydziestych. Grupy osób pijących alkohol podążały podobną trajektorią, pijąc dużo we wczesnych latach dwudziestych i nieznacznie zmniejszając się do wczesnych lat trzydziestych.

Badania wykazały, że osoby pijące umiarkowanie i intensywnie piją również bardziej negatywne konsekwencje picia, od gorszego zdrowia i problemów w pracy do trudności w relacjach interpersonalnych.

Nie wiesz, czy za dużo pijesz? 5 sygnałów ostrzegawczych

Musisz wstawać w nocy do toalety

Jak twierdzi Rizwan Hamid z London Urology Associates, częste pobudki w nocy i parcie na pęcherz świadczy o tym, że organizm nie radzi sobie z trawieniem alkoholu i przyswajaniem wody. Hormon antydiuretyczny jest odpowiedzialny za to, by mocz był skoncentrowany. W nocy hormon ten występuje w najwyższym stężeniu. Właśnie po to, byśmy nie musieli zbyt często wstawać. Niestety alkohol osłabia jego produkcję.

Masz suche oczy po przebudzeniu

Alkohol powoduje odwodnienie całego organizmu. Oznacza to, że wpływa także na nawilżenie oczu i produkcję łez. Kiedy pijesz zbyt dużo, twoje oczy zdecydowanie na tym ucierpią.

Cały dzień czekasz na swojego drinka

Może ci się wydawać, że nie masz problemu z alkoholem, skoro nie pijesz non stop przez całą dobę i nie urywa ci się film. Jeśli jednak w ciągu dnia myślisz o swoim wieczornym drinku i tylko dzięki temu udaje ci się przetrwać, ewidentnie jesteś uzależniony.

Masz problemy z wypróżnianiem

„Problemy żołądkowe, takie jak biegunka, mogą być oznaką, że pijesz więcej niż powinieneś” – mówi David Sanders, profesor gastroenterologii z Royal Hallamshire Hospital w Sheffield. Jeśli twój mocz jest ciemniejszy niż normalnie i wiesz, że nie jesteś odwodniony, może to być wczesnym sygnałem ostrzegawczym, że twoja wątroba nieskutecznie odfiltrowuje martwe komórki krwi i inne odpady. Jeśli natomiast zauważysz, że kał zrobił się bardzo lepki, może to oznaczać, że wątroba nie trawi we właściwy sposób tłuszczy, ponieważ jest zajęta metabolizmowaniem alkoholu.

Cierpisz na bezsenność

Alkohol powoduje problemy ze snem, chociaż początkowo może się wydawać, że ułatwia zasypianie. Wbrew pozorom znacznie uniemożliwia spokojny wypoczynek i sprzyja występowaniu lęków. Długotrwałe, choć niekoniecznie intensywnie picie zakłóca pracę neuroprzekaźników w mózgu, które wyciszają jego aktywność w ciągu nocy. To dlatego osoby, które piją za dużo nie mogą wejść w głęboką fazę snu.

Czytaj także:

Zdrowie psychiczne kobiet poprawia się, gdy przestają pić alkohol