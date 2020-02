Czy istnieje związek między pamięcią a sposobem odżywiania? Nowe badania

Dr Luna Xu przeanalizowała dane 139000 australijskich seniorów i znalazła silne powiązania między niektórymi grupami żywności, utratą pamięci i współwystępującymi chorobami serca lub cukrzycą. Odkryła, że duże spożycie owoców i warzyw wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem utraty pamięci i powiązanej z nią choroby serca. Wysokie spożycie pokarmów bogatych w białko wiązało się z poprawą pamięci.

Badaczka stwierdziła również, że związek między spożywanymi pokarmami i stanem pamięci może się różnić w różnych starszych grupach wiekowych. Badania wykazały, że osoby w wieku 80 lat i starsze, które spożywają małe ilości zbóż są narażone na największe ryzyko utraty pamięci i współistniejącej choroby serca. Badanie pokazało, że istnieje potrzeba stosowania określonych dla wieku wytycznych w kwestii zdrowej diety.

Utrata pamięci jest jednym z głównych wczesnych objawów u osób z demencją. Osoby z demencją mają średnio od dwóch do ośmiu chorób współistniejących, które mogą przyspieszyć upośledzenie funkcji poznawczych. Najczęstsze choroby towarzyszące otępieniu obejmują choroby serca, cukrzycę i nadciśnienie.

Granaty

Są doskonałe dla mózgu, ponieważ zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy. Związki te wspomagają regenerację komórek, a więc zabezpieczają funkcje mózgu.



Orzechy

Zmniejszają ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Eksperci uważają, że to dzięki połączeniu składników odżywczych zawartych w orzechach, które obejmują dobre tłuszcze, witaminę E i przeciwutleniacze.



Owoce jagodowe

Zawierają antocyjany, które są przeciwutleniaczami i przeciwzapalnymi związkami roślinnymi. Zapobiegają stanowi zapaleniu i stresowi oksydacyjnemu, zmniejszając w ten sposób ryzyko chorób zwyrodnieniowych mózgu.



Jajka

Jajka są wypełnione kluczowymi mikroelementami, witaminami i innymi składnikami, które pomagają utrzymać zdrowie mózgu. Zawarta w jajkach cholina pomaga w produkcji acetylocholiny, która jest rodzajem neuroprzekaźnika. Poprawia pamięć i funkcje poznawcze. Jajka to także dobre źródło kwasu foliowego. Ludzie doświadczający pogorszenia funkcji poznawczych mogą spowolnić lub opóźnić ten proces przez suplementację kwasu foliowego. Natomiast witamina B12 z jajek pozytywnie wpływa na przetwarzanie informacji.



Tłuste ryby

Podczas gdy 60% ludzkiego mózgu składa się z tłuszczu, około 50% to tłuszcz omega-3, którego dobrym źródłem są właśnie ryby. Mózg wykorzystuje kwasy omega-3, aby pomóc w tworzeniu komórek nerwowych. Dzięki nim mamy lepszą pamięć.



Olej kokosowy

Jest dobrym źródłem kwasu laurynowego, który pomaga podnieść poziom dobrego cholesterolu. Olej kokosowy może pomóc poprawić funkcjonowanie części mózgu odpowiedzialnej za orientację, a także umiejętności językowe.



Gorzka czekolada

Flawonoidy są rodzajem przeciwutleniacza, znajdującego się w niektórych produktach spożywczych. Badania dowiodły, że mogą skutecznie zapobiegać spadkowi funkcji umysłowych, który towarzyszy starzeniu się. Gorzka czekolada ma rewelacyjny wpływ na mózg, jej regularne spożywanie może wspomagać pamięć i koncentrację. Dodatkowy plus? Poprawia humor!