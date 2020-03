Zrobiłeś zapasy ryżu? Tak możesz go wykorzystać – przepisy

W 100 g białego ryżu znajduje się 130 kalorii. Natomiast w 100 g brązowego ryżu jest ich nieco mniej – 112 kalorii. Bezapelacyjnie więc wygrywa brązowy ryż. Jego głównym atutem nie jest jednak niższa kaloryczność. Brązowy ryż w przeciwieństwie do białego to doskonałe źródło składników odżywczych. Jest bogaty nie tylko w błonnik, ale też zawiera więcej manganu, magnezu, fosforu, witaminy B6 i selenu.

Który ryż wybrać na diecie?

Zdecydowanie brązowy. Powinien być stałym elementem nie tylko diety odchudzającej. Produkt ten pozwala dostarczyć organizmowi wielu cennych składników odżywczych, a przede wszystkim błonnika. Nie powoduje nagłego skoki cukru we krwi. Do jego smaku trzeba się jednak przyzwyczaić. Jest też nieco twardszy niż biały ryż. Rewelacyjnie smakuje jako dodatek do sałatek, ale sprawdzi się również w klasycznej pomidorowej.

Mimo wszystko warto też mieć w domu biały ryż. Jest lekkostrawny i może pomóc w trakcie dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Trzeba jednak pamiętać, że biały ryż to źródło łatwo przyswajalnych węglowodanów, które sprzyjają otyłości.

