Czy preferencje względem jedzenia są uwarunkowane genetycznie?

Aby zbadać powiązania genetyczne preferencji żywieniowych, badacze z Riken Center for Integrative Medical Sciences (IMS) i Osaka University w Japonii badali dane genetyczne i preferencje żywieniowe ponad 160 tys. osób w Japonii.

Badania, opublikowane w czasopiśmie Nature Human Behavior, wykazały genetyczne powiązania 13 nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu, innych napojów i żywności, a także złożonych chorób, takich jak rak i cukrzyca.

– Wiemy, że to, co jemy, określa to, kim jesteśmy, ale odkryliśmy, że to, kim jesteśmy, określa również to, co jemy – podał Yukinori Okada, naukowiec z Riken IMS i profesor na Uniwersytecie Osaka w komunikacie prasowym.

Związek między genami i ulubionymi pokarmami

Według National Human Genome Research Institute badania genomu są zazwyczaj przeprowadzane w celu powiązania określonych genów z określonymi chorobami.

Obejmuje to grupowanie ludzi w zależności od tego, czy chorują i zwracanie uwagi na markery DNA zwane polimorfizmami pojedynczego nukleotydu lub SNP, które można wykorzystać do przewidywania obecności danej choroby. Jeśli badacze znajdą SNP, który jest wielokrotnie związany z grupą chorób, mogą założyć, że ludzie z tą odmianą genetyczną mogą być narażeni na ryzyko choroby.

Zamiast patrzeć na choroby, zespół Riken zbadał nawyki żywieniowe, aby dowiedzieć się, czy istnieją jakieś markery, które powodowałyby, że ludzie „byli narażeni” na typowe spożywanie określonych pokarmów.

Naukowcy wykorzystali dane ponad 160 tys. Japończyków z projektu BioBank Japan, rozpoczętego w 2003 r. w celu dostarczenia dowodów na wdrożenie spersonalizowanej medycyny. Projekt gromadzi dane DNA i informacje kliniczne, w tym elementy związane ze stylem życia uczestników, takie jak nawyki żywieniowe, które zostały zarejestrowane podczas wywiadów i w kwestionariuszach.

Znaleźli dziewięć lokalizacji genetycznych związanych ze spożywaniem kawy, herbaty, alkoholu, jogurtu, sera, natto (sfermentowane ziarna soi), tofu, ryb, warzyw i mięsa.

Zaobserwowano również warianty odpowiedzialne za lubienie gorzkich smaków. Znaleziono je wśród ludzi, którzy lubili jeść tofu; podczas gdy ci bez tego wariantu spożywali mniej alkoholu lub wcale go nie spożywali. Ci, którzy jedli więcej ryb, natto, tofu i warzyw, mieli wariant genetyczny, który zwiększał ich wrażliwość na smaki umami, najlepiej opisywane jako pikantne lub „mięsne” smaki. Liczyły się także główne składniki żywności, na przykład istniały pozytywne korelacje genetyczne między jedzeniem jogurtu a jedzeniem sera, które są produktami na bazie mleka.

Aby ustalić, czy którykolwiek z tych markerów genetycznych związanych z jedzeniem był również powiązany z chorobą, naukowcy przeprowadzili badanie. Fenom obejmuje wszystkie możliwe do zaobserwowania cechy DNA, znane jako fenotypy. Sześć markerów genetycznych związanych z jedzeniem było również związanych z co najmniej jednym fenotypem choroby, w tym z kilkoma rodzajami raka oraz cukrzycą typu 2.

Natura a wychowanie?

Ponieważ w badaniu przebadano tylko osoby pochodzące z Japonii, te same warianty genetyczne związane z preferencjami żywieniowymi prawdopodobnie nie będą miały zastosowania do populacji na całym świecie. Jednak podobne połączenia zostały odkryte w różnych grupach.

Badanie z 2014 r.zaprezentowane na spotkaniu European Journal of Human Genetics w Mediolanie zidentyfikowało wariant genetyczny, który wpływa na preferencje dotyczące masła lub oliwy spożywanych na chlebie. W oddzielnym badaniu europejskim z tego samego roku znaleziono warianty genetyczne związane z postrzeganiem słoności żywności.

W badaniu tym stwierdzono, że forma genu receptora gorzkiego smaku przyczynia się do różnic w przyjemności z picia kawy: ludzie, którzy byli bardziej wyczuleni na gorzki smak, bardziej lubili kawę; osoby o niższym stopniu odczuwania goryczy lubiły kawę mniej.

Badanie autorstwa Okady również nie mierzyło czynników środowiskowych. Nasze środowisko, dane demograficzne, status społeczno-ekonomiczny i kultura – np. to, czy jemy jedzenie w pracy czy w domu; nasz wiek; ile zarabiamy; i co jedzą nasze rodziny – są jednymi z największych czynników wpływających na nasze wybory żywieniowe.

Biorąc pod uwagę wszystkie ustalenia, że ​​różnice genetyczne wpływają nie tylko na reakcje na żywność, ale także na preferencje, eksperci uważają, że rozważenie ich może pomóc dietetykom w dostosowaniu diety do potrzeb i gustów każdej osoby, jednocześnie spełniając wymagania żywieniowe. Konieczne są dalsze badania, aby wyjaśnić dokładny związek między predyspozycjami genetycznymi a wolą, jeśli chodzi o wybory żywieniowe w różnych grupach ludzi.

