Lasagne na różne sposoby. Swoje triki zdradza Daria Ładocha

Przygotowanie tradycyjnej, smacznej zapiekanki z makaronem, mielonym mięsem i sosem pomidorowym – tzw. lasagne – nie jest prostym zadaniem. Samo gotowanie makaronu jest sztuką, ponieważ osiągnięcie idealnego poziomu al dente to wyzwanie. Kluczowy jest także wybór odpowiedniego mięsa, doprawienie go i przyrządzenie. Sos beszamelowy również może nastręczyć problemów. Fakt, nie jest to klasyczne danie jednogarnkowe, ponieważ przygotowanie lasagne składania się z kilku etapów. Nie ma co liczyć na czystą kuchnię, nie unikniemy zmywania naczyń.

W kuchni „Dzień Dobry TVN” blogerka kulinarna Daria Ładocha podzieliła się przepisem na lasagne. Okazuje się, że słynna włoska potrawa wcale nie musi zawierać mięsa, a więc wegetarianie spokojnie mogą rozważyć przyrządzenie zmodyfikowanej wersji! Jak przygotować to danie na wiele sposobów?

Pamiętajmy jednak, by lasagne przyrządzać sporadycznie, ponieważ jest to kaloryczne danie. Szczególnie, że często na jednej porcji się nie kończy... Może więc warto poeksperymentować z przepisami Darii Ładochy i przyrządzić lżejszą wersję?

