Co warto wiedzieć o jedzeniu surowych jaj?

Niektórzy wolą jeść surowe lub niedogotowane jajka. Amerykańskie FDA podaje, jak wiele osób zapada na choroby przenoszone przez żywność, a ile umiera każdego roku z powodu jedzenia jaj zanieczyszczonych Salmonellą. Niektóre kury przenoszą Salmonella typhimurium i Salmonella enteritidis w narządach rozrodczych. Czynniki wpływające na zanieczyszczenie jaj kurzych Salmonellą obejmują:

ile kurczaków jest w stadzie

wiek stada

poziomy stresu ptaków

dieta ptaków

szczepienia

poziom higieny.

Jak uniknąć zakażenia?

Podgrzewanie jaj w gorącej wodzie może zapobiec transmisji bakterii. Sposoby zapobiegania Salmonelli obejmują pasteryzację i napromienianie.

Pasteryzacja polega na podgrzewaniu jaj gorącą wodą lub gorącym powietrzem przez bardzo określony czas. Zalecane jest podgrzewanie jaj w różnych temperaturach, aby pasteryzować poszczególne części jaja. Na przykład żółtka wymagają ogrzewania w minimalnej temperaturze 60℃ przez 6,2 minut. Pasteryzacja znacznie zmniejsza zanieczyszczenie Salmonellą i nie wpływa na jakość odżywczą ani smak jaja.

Napromienianie polega na wystawieniu jaja na dawkę promieniowania, ale ta metoda może wpłynąć na jakość jaja.

Związek między salmonellą a drobiem

Wzrasta zainteresowanie przydomową hodowlą kurczaków. Badacze z USDA przeprowadzili ankietę wśród właścicieli kurczaków, aby dowiedzieć się, w jaki sposób opiekują się i obchodzą ze swoimi stadami. Naukowcy szacują, że mniej niż 50% właścicieli kurczaków w Miami i Los Angeles oraz tylko 63,5% właścicieli kurczaków w Denver, którzy odpowiedzieli na pytania, wiedzieli o związku między zakażeniem Salmonellą a drobiem.

W jednym badaniu przeprowadzonym w Australii zapytano uczestników o spożywanie surowych jaj. Podczas gdy 84% osób odpowiedziało, że nie spożywa surowych jaj, 86% uczestników przyznało się do podjadania surowego ciasta z misek, łyżek i szpatułek. Naukowcy podkreślili, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że spożywanie surowych jaj może powodować choroby.

Naukowcy przyjrzeli się także praktykom związanym z obsługą żywności różnych osób, stwierdzając, że urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym i osoby zajmujące się żywnością miały bezpieczniejsze nawyki związane z żywnością niż inni. Może to wskazywać, że kształcenie ludzi w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z żywnością może poprawić bezpieczeństwo żywności w domu.

Kto jest zagrożony infekcją?

Ludzie spożywający surowe lub niedogotowane jajka mogą zarazić się Salmonellą, co lekarze nazywają salmonellozą. Objawy zakażenia Salmonellą występują w ciągu 12 do 72 godzin od spożycia skażonej żywności. U osób z zakażeniem Salmonella mogą wystąpić następujące objawy:

biegunka

gorączka

skurcze brzucha

wymioty.

FDA zauważa również, że niemowlęta, dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży są bardziej narażone na zachorowanie po zakażeniu Salmonellą.

Ludzie z upośledzonym układem odpornościowym są również bardziej narażeni na rozwój chorób przenoszonych przez żywność. Osoby z cukrzycą, rakiem, HIV/AIDS lub te, które miały przeszczep narządów, powinny unikać spożywania surowych jaj niepoddanych obróbce. Bezpieczniej jest spożywać pasteryzowane jaja.

Oprócz obaw związanych z bezpieczeństwem żywności, spożywanie surowych białek jaja zaburza zdolność organizmu do wchłaniania biotyny. Biotyna odgrywa kluczową rolę w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów, a jej niedobór może zaburzać funkcję insuliny, co może pogorszyć kontrolę poziomu cukru we krwi.

Jak obchodzić się z jajkami i gotować je?

FDA zaleca przechowywanie jaj w lodówce w temperaturze 4℃ lub niższej. Aby uniknąć zachorowania, trzymaj jaja w lodówce w temperaturze 4℃ lub niższej. Jeśli skorupka jajka jest pęknięta, nie używaj go. Ważne jest, aby myć ręce, przybory kuchenne i blaty gorącą wodą z mydłem przed i po obchodzeniu się z surowymi jajkami.

Dla bezpieczeństwa gotuj jajka. Przygotowując domowe lody i ajerkoniak, delikatnie podgrzej mieszaninę jajeczno-mleczną.

