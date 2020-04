Jak sprawić, aby Wielkanoc była wyjątkowa mimo pandemii?

Pomiędzy zakazami dużych spotkań i niedoborami spożywczymi, które stają się coraz bardziej powszechne z powodu wybuchu koronawirusa, Wielkanoc i Pascha będą niewątpliwie obchodzone w tym roku nieco inaczej. Ale to, że imprezy są mniejsze, nie oznacza, że ​​nadal nie mogą być wyjątkowe. Istnieje wiele sposobów, aby poczuć się świątecznie i połączyć z bliskimi, nawet z daleka.

Jak sprawić, by święta były wyjątkowe?

1. Przygotuj danie razem przez czat wideo

Nawet jeśli nie jesteś fizycznie z rodziną, nie oznacza, że nie możecie razem przygotować posiłków. Zbierz składniki, włącz czat i poproś o praktyczne wskazówki – najlepiej seniorkę rodu. Taka namiastka spotkania będzie wiele znaczyła w tym trudnym czasie.

2. Zmniejsz liczbę potraw

Wystarczy przystawka, jedno danie główne, dwie mniejsze przekąski i dobry deser, aby świętować bez nadmiernego stresu. Tym razem możemy uniknąć świątecznego przejedzenia i tony potraw zalegających w lodówce. Mniej ruchu to mniej zapotrzebowania na kalorie.

3. Baw się z deserami

Niezbędne artykuły do ​​pieczenia, takie jak mąka, proszek do pieczenia i ekstrakt waniliowy, są podstawą wielu spiżarni. Więc jeśli masz ich wystarczająco dużo pod ręką, możesz być kreatywny. Eksperymentowanie z przepisami takimi jak ciasteczka to również świetny sposób na zaangażowanie dzieci w przygotowania.

4. Podstaw na proste smaki

Podczas gotowania powinieneś „pomyśleć o słodkiej, słonej, pikantnej, kwasowej i konsystencji” - powiedział szef kuchni Michael Schulson. „Jeśli połączysz te elementy, na ogół będziesz mieć coś dobrego”. Początkującym szefom kuchni odradza wybieranie skomplikowanych przepisów, nawet jeśli uważasz, że masz dużo czasu.

5. W razie wątpliwości zamów jedzenie

Jeśli nikt z twojej rodziny nie chce gotować dużego posiłku, a chcesz dodać coś wyjątkowego na stół, zamówienie jest całkowicie w porządku. Wspieraj lokalne firmy i wybieraj dostawy bezkontaktowe w sposób zgodny z dystansowaniem społecznym.

