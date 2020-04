Salmonella – podstawowe informacje

Pałeczki bakterii z rodzaju Salmonella najczęściej wywołują u ludzi zatrucia pokarmowe (salmonellozy), które objawiają się: biegunką, bólem brzucha, nudnościami i wymiotami, wzdęciami oraz ogólnym osłabieniem. Czasami symptomom towarzyszy gorączka, a u osób z niższą odpornością (np. u seniorów, dzieci) może mieć ostrzejszy przebieg. Leczenie zwykle polega na nawadnianiu organizmu i tylko w rzadkich przypadkach stosowana jest antybiotykoterapia. Niestety po ustaniu objawów (choroba trwa od 4 do 7 dni), bakteria może być usuwana z organizmu jeszcze przez około 5-7 miesięcy, co określane jest jako nosicielstwo bezobjawowe.

Salmonella wywołuje większość zatruć pokarmowych w Polsce i w Europie. Według raportu GIS i PZH w 2018 roku zarejestrowano łącznie 9957 zachorowań na salmonellozy odzwierzęce, z czego najwięcej wśród dzieci do 5 roku życia.

W jaki sposób można zakazić się salmonellą?

Źródłem salmonelli są przede wszystkim produkty pochodzące od zarażonych zwierząt, czyli głównie mięso (najczęściej drobiowe, ale także wołowe i wieprzowe), mleko oraz jajka i produkty, które je zawierają. Do zatrucia może dojść również po zjedzeniu zakażonych wyrobów cukierniczych, a także rzadziej – kakao, bulionów, sosów, przypraw, ziół oraz wypiciu zarażonej kawy lub herbaty, które mogą być zanieczyszczone odchodami zakażonych zwierząt (drobiu, myszy i szczurów).

Jak uniknąć zakażenia salmonellą w czasie Wielkanocy?

• salmonella a jajka

Aby uniknąć zakażenia salmonellą, należy przede wszystkim pamiętać, by kupić jajka z pewnego źródła, czyli takiego, gdzie przechowuje się je w lodówce. Poza nią bakterie namnażają się szybciej, przez co ryzyko zakażenia wzrasta. Trzeba też sprawdzić, czy zakupione jajka są czyste i nieuszkodzone. Następnie taki produkt można wstawić wraz z opakowaniem do lodówki, co ograniczy rozprzestrzenianie się ewentualnych bakterii. Ponadto podczas rozbijania jajek skorupki trzeba wrzucić szybko do kosza na śmieci, a następnie dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Warto pamiętać, że jajka, które nie zostaną poddane obróbce termicznej (pieczeniu, smażeniu, gotowaniu), należy myć. Zaleca się, by robić to, gdy są zjadane na surowo, czyli np. dodawane do majonezu, sosu, kremów, lodów itd. Wtedy należy je sparzyć, przelewając wrzątkiem. Ważne jest także to, by zjadać je w krótkim czasie po przygotowaniu.

• salmonella a mięso

Aby uniknąć zakażenia salmonellą, warto kupować mięso tylko ze sprawdzonego źródła, zawsze zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia, a także po zakupie od razu włożyć do lodówki. Nie zaleca się mycia go przed włożeniem do przechowywania, gdyż ewentualne bakterie mogłyby zostać rozproszone w zlewie, na balecie itd. Warto pamiętać, aby miejsce, gdzie przechowuje się surowe mięso (a także jajka i mleko) było odosobnione i uniemożliwiało bezpośrednie stykanie się z innymi produktami. Dodatkowo należy bezwzględnie przestrzegać tego, by rozmrożone mięso nie zostało ponownie zamrożone. Przygotowując dania pieczone lub smażone, trzeba zawsze pamiętać, by nie były nawet delikatnie surowe. Tylko dopieczone i dogotowane mięso nie jest źródłem bakterii.

O czym jeszcze pamiętać, aby nie zarazić się salmonellą w święta wielkanocne?

Należy myć ręce zawsze po skorzystaniu z toalety oraz przed przygotowaniem posiłków.

Po rozbiciu skorupki jajka nie należy wycierać dłoni w ręcznik, a umyć je ciepłą wodą z mydłem.

Przyrządy kuchenne, naczynia oraz blaty, które miały styczność między innymi z surowym mięsem lub jajkami powinny być dokładnie umyte gorącą wodą z detergentem.

Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia salmonellą, warto mieć osobną deskę do krojenia mięsa (najlepiej plastikową, drewniane mogą być siedliskiem bakterii).

Ryzyko zatrucia zwiększa także przetrzymywanie produktów, w których może występować salmonella w temperaturze pokojowej (w lodówce, chociaż bakterie nie giną, to też się nie namnażają). Dotyczy to między innymi past jajecznych, rybnych, tatara, pasztetów i innych wyrobów garmażeryjnych itp.

Należy unikać mięs, wędlin oraz wyrobów cukierniczych z nieznanego pochodzenia.

Jedząc lody lub krem, trzeba pamiętać, by wcześniej je dobrze schłodzić.

