Jak zamrażać i rozmrażać chleb, aby smakował jak najlepiej?

Niezależnie od tego, czy robisz go sam, czy odbierasz z ulubionej lokalnej piekarni, nie ma nic lepszego niż świeżo upieczony chleb. Problem w tym, że smak trwa zaledwie dzień lub dwa, zanim chleb będzie czerstwy. Oczywiście najłatwiejszym sposobem uniknięcia czerstwego chleba jest zamrożenie go przy maksymalnej świeżości i rozmrożenie w razie potrzeby.

Jaki jest właściwy sposób zamrażania chleba?

Zawiń chleb (w kromkach lub w całości) w warstwę papieru pergaminowego lub papieru woskowego.

Przykryj go folią lub opakowaniami wielokrotnego użytku z wosku pszczelego.

Umieść swój podwójnie owinięty chleb w szczelnym, zamkniętym pojemniku wielokrotnego użytku. (Powinien to być szklany lub plastikowy pojemnik o twardych ściankach, lub silikonowa torebka).

Jeśli chcesz zamrozić chleb w kromkach, należy owinąć każdą z nich w dwie warstwy i zamknąć je razem w hermetycznym pojemniku.

Jak rozmrażać chleb?

Zamrażanie pojedynczych kawałków jest również dobrym pomysłem, jeśli będziesz jadł tylko kawałek lub dwa na raz. W przeciwnym razie warto rozmrozić cały bochenek. Aby to zrobić, najpierw włóż go do lodówki na noc. Następnie ogrzej go w piekarniku, aż będzie ciepły i lekko chrupiący na zewnątrz (zwykle około 20 minut). Działa to na chleb drożdżowy (bagietki, chleb kanapkowy, bułki) i chleb ekspresowy (chleb bananowy, chleb dyniowy).

Aby rozmrozić pojedyncze kromki chleba, możesz od razu umieścić zamrożone kromki bezpośrednio w tosterze, najlepiej na programie „rozmrażanie”. Można je również wsunąć do piekarnika, aż zostaną podgrzane i lekko chrupiące na zewnątrz (około pięciu minut).

