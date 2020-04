Kawa zmienia nasze poczucie smaku. Pytanie, czy to dobra wiadomość?

Miłośnicy kawy z zamiłowaniem do ciemnej czekolady mają teraz naukowe wyjaśnienie, dlaczego te dwie rzeczy są idealnie dopasowane. Badanie z Uniwersytetu w Aarhus pokazuje, że kawa sprawia, że ​​jesteś bardziej wrażliwy na słodycz.

W badaniu 156 osób badanych miało zmysł węchu i smaku przed i po wypiciu kawy. Naukowcy nie znaleźli żadnych zmian w węchu, ale stwierdzili, że wpłynęło to na zmysł smaku.

„Kiedy ludzie byli testowani po wypiciu kawy, stali się bardziej wrażliwi na słodycz i mniej wrażliwi na gorycz” – mówi profesor nadzwyczajny z Uniwersytetu Aarhus Alexander Wieck Fjældstad, który był zaangażowany w przeprowadzenie badania.

Aby wykluczyć możliwość, że kofeina w kawie może być czynnikiem, naukowcy powtórzyli eksperyment z kawą bezkofeinową. Z tym samym rezultatem.

Łatwo odczuwamy słodycz i gorycz

„Prawdopodobnie niektóre gorzkie substancje zawarte w kawie dają taki efekt”, mówi Alexander Wieck Fjældstad.

„Może to wyjaśniać, że jeśli lubisz kawę ciemnej czekolady przy kawie, jej smak jest znacznie łagodniejszy, ponieważ gorycz jest lekceważona, a słodycz poprawiona” – kontynuuje.

Według naukowca badanie rzuca nieco światła na nowy aspekt naszej wiedzy o zmysłach węchu i smaku.

„Wiemy już, że nasze zmysły wpływają na siebie nawzajem, ale jest zaskoczeniem, że tak łatwo wpływa na naszą rejestrację słodyczy i goryczy”.

„Dalsze badania w tym obszarze mogą mieć znaczenie dla tego, w jaki sposób regulujemy sposób, w jaki używamy cukru i substancji słodzących jako dodatków do żywności. Lepszą wiedzę można potencjalnie wykorzystać do zmniejszenia cukru i kalorii w naszej żywności, co byłoby korzystne dla wielu grup, w tym tych z nadwagą i chorych na cukrzycę” – wyjaśnia.