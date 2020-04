Sok z brzozy – wiosenny zastrzyk energii. Jakie ma właściwości?

Sok z brzozy to w 95 procentach woda. Pozostałe 5 proc. to niezwykły ładunek witamin i minerałów, których potrzebuje nasz organizm, zwłaszcza po okresie zimowym. Jak go uzyskać, nie krzywdząc przy tym drzewa? Prowadząca cykl „Naturalnie!” Agnieszka Cegielska opowiedziała o jego niezwykłych właściwościach.

Sok z brzozy – działanie Sok z brzozy wykazuje działanie moczopędne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, oczyszczające, napotne oraz łagodzące. Stosowany systematycznie wzmacnia organizm i wspomaga usuwanie szkodliwych toksyn, a także produktów ubocznych przemiany materii. Właściwości zdrowotne soku z brzozy Spożywanie soku z brzozy polecane jest w celu: usprawnienia działania układu moczowego,



zapobiegania kamicy nerkowej,



usprawnienia pracy układu krwionośnego i przeciwdziałania miażdżycy,



wspomagania leczenia anemii spowodowanej niedoborami żelaza,



oczyszczania i wspomagania pracy wątroby np. u osób nadużywających alkoholu i stosujących niezdrową dietę,



łagodzenia dolegliwości reumatycznych,



wzmacniania odporności,



zapobiegania chorobie zakrzepowej żył,



łagodzenia dolegliwości układu pokarmowego,



poprawy urody np. redukcji piegów. Wartości odżywcze soku z brzozy Sok z brzozy jest źródłem flawonoidów, saponin, garbników, żywic, witaminy C, witamin z grupy B, aminokwasów, wapnia, żelaza, potasu, miedzi oraz przeciwutleniaczy. Dzięki temu wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości. 1. Sok z brzozy na odporność Duża dawka witaminy C oraz minerałów wspomagają funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Sok z brzozy polecany jest podczas wiosennego i jesiennego przesilenia w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na infekcje wirusowe. Wykazuje on także działanie wzmacniające organizm, więc może być stosowany w celu szybszego powrotu do zdrowia po chorobach. 2. Sok z brzozy na nerki Sok z brzozy bardzo dobrze wspomaga leczenie kamicy nerkowej oraz skazy moczanowej. Usprawnia funkcjonowanie nerek, zapobiegając tworzeniu się kamieni nerkowych. 3. Sok z brzozy na wątrobę Picie soku z brzozy wspomaga oczyszczanie i regenerację wątroby, która jest jednym z kluczowych narządów w ludzkim organizmie. Polecany jest dla osób stosujących dietę bogatą w tłuszcze nasycone oraz spożywających alkohol i palących papierosy. 4. Sok z brzozy na reumatyzm Sok z brzozy słynie ze swoich właściwości przeciwbólowych. Polecany jest dla osób cierpiących na reumatyzm oraz inne choroby stawów; może być także stosowany po urazach i kontuzjach np. w formie okładów. Okłady można również stosować na trudno gojące się rany oraz zmiany grzybicze. 5. Sok z brzozy na włosy Brzozowe płukanki do włosów nadają im piękny połysk, przyśpieszają wzrost i zapobiegają łysieniu. Sok z brzozy stosowany na skórę łagodzi podrażnienia, przyśpiesza gojenie ran, a także pomaga uniknąć przebarwień.