Bratek polny – co potrafi ta popularna roślina?

Bratek polny – podstawowe informacje

Bratek polny, nazywany także fiołkiem trójbarwnym, to roślina, którą można spotkać dzikorosnącą, jak również uprawianą np. w przydomowych ogródkach. Bratek szybko się rozprzestrzenia, dlatego często można go zobaczyć na łąkach, polach, przy drogach, rzekach i na skrajach lasów. Fiołek trójbarwny preferuje piaszczystą, często suchą i ubogą glebę, dlatego jego uprawa nie jest wymagająca. Może być rośliną jednoroczną, jak i wieloletnią, zwykle osiąga wysokość około 30 cm i ma pojedynczą lub gałęziastą łodygę. Bratek polny przyciąga wzrok, gdyż ma delikatne, wielokolorowe kwiaty wyrastające na długich szypułkach. Ze względu na szereg odmian kwiaty mogą mieć rozmaite kolory, jednak najczęściej są żółto-fioletowo-białe. Zwykle kwitnie od wiosny do późnej jesieni. Aby wykorzystać jego korzystne dla organizmu właściwości, warto zebrać go latem i ususzyć. By zachować jak najwięcej dobroczynnych składników, należy zebrać całe ziele, związać w bukiety i zostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Następnie wystarczy przełożyć wysuszonego bratka do pojemników i korzystać w dowolnej chwili np. robiąc napary lub okłady.

Właściwości fiołka trójbarwnego

Bratek polny zawiera w sobie niezwykłą kompozycję składników, która wspomaga leczenie oraz usuwa wiele dolegliwości. Wśród nich można znaleźć między innymi flawonoidy (rutyna, wiolantyna i kwercetyna), przeciwutleniacze takie jak witamina C, garbniki, karotenoidy, saponiny, kwasy organiczne, duże ilości śluzu, kwas salicylowy oraz wiele innych. I to właśnie ze względu na nie fiołek trójbarwny ma właściwości przeciwutleniające, oczyszczające i regenerujące. Ponadto bratek polny działa moczopędnie, uszczelniająco na naczynia i regulująco na przemianę materii.

Bratek polny – kiedy warto stosować?

Fiołek trójbarwny znajduje wiele zastosowań w medycynie naturalnej, gdyż ma wiele właściwości leczniczych. Przede wszystkim napary z bratka polnego zaleca się osobom, które chcą poprawić kondycję swojej skóry. Jest szczególnie polecany osobom mającym cerę mieszaną, tłustą, trądzik itp. Według zwolenników bratka już po miesiącu regularnego stosowania naparu, na skórze widocznie zmniejsza się ilość wyprysków i znika zaczerwienienie. Sprawdzą się one także u osób, które chcą pozbyć się wysypek, egzemy, a także wzmocnić włosy i paznokcie. Napary z bratka polnego sprawdzają się także w schorzeniach układu moczowego. Jego działanie moczopędne jest korzystne np. podczas zapalenia dróg moczowych, kamicy nerkowej lub podczas uszkodzenia nerek. Ponadto umożliwia także oczyszczenie ze szkodliwych substancji znajdujących się w organizmie. Napary z bratka, dzięki znajdującym się w nim flawonoidom, mogą uszczelniać naczynia krwionośne, co usprawnia przepływ krwi i zmniejsza ryzyko np. wystąpienia siniaków, pajączków i rumieni policzkowych. Warto pamiętać, że fiolek trójbarwny zawiera także saponiny, które wspomagają układ oddechowy, gdyż działają wykrztuśne, dzięki czemu wspomaga leczenie kaszlu mokrego. Ze względu na swoje właściwości zalecany jest także osobom chorującym na nadciśnienie tętnicze oraz w chorobach siatkówki oka. Dodatkowo dzięki temu, że przyspiesza przemianę materii i zwiększa uczucie sytości, sprawdzi się u osób, które się odchudzają.

Oprócz parzenia naparów, ziele można stosować także w formie okładów. Jego działanie przeciwzapalne sprawdzi się szczególnie w chorobach reumatycznych, gdyż z pewnością pomoże uśmierzyć ból. Ponadto okłady stosowane na twarz, pomogą usunąć między innymi cienie pod oczami, a także obrzęki powiek.

Czy każdy może pić napary z bratka polnego? – przeciwwskazania

Chociaż bratek polny ma wiele właściwości prozdrowotnych, to napary z niego nie są korzystne dla wszystkich. Nie powinny ich stosować między innymi osoby z zakrzepicą pourazową, nadpłytkowością oraz zaawansowaną miażdżycą.