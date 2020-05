Kiełki – dlaczego warto je spożywać? Jest co najmniej 6 powodów

Kiełki to młode rośliny, zwykle mają zaledwie kilka dni. Ich nasiona właśnie wykiełkowały i zaczęły rozwijać łodygi i mają zaledwie kilka centymetrów długości. Istnieje wiele różnych kiełków, w tym kiełki fasoli, brokułów, buraków i grochu. Wartości odżywcze wielu rodzajów kiełków są różne, ale zazwyczaj są to rośliny bogate w wiele składników odżywczych. Są bogate w witaminę K, wiele witamin z grupy B, takich jak niacyna, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy i kwas pantotenowy, a także witamina C i witamina A. Kiełki zawierają również minerały, takie jak cynk, wapń, mangan i miedź.

Możesz jeść surowe kiełki lub lekko je podgotować. Jednak ​​tracą one składniki odżywcze po ugotowaniu. Warto również zauważyć, że chociaż surowe kiełki są bardzo pożywne, nie każdy układ trawienny może je tolerować. Upewnij się, że są dokładnie umyte, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia salmonellą i E. coli.

Kupując kiełki w lokalnym sklepie spożywczym lub na rynku sprawdź, czy są odpowiednio schłodzone i czy nie są śluzowate, bo to może być oznaką rozwoju bakterii.

Czytaj także:

Dlaczego warto zasiać rzeżuchę? 9 właściwości prozdrowotnych

6 zalet kiełków

Czytaj także:

Chrzanisz? To wyjdzie ci na zdrowie!