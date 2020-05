Kasza jaglana, perłowa, gryczana – którą wybrać?

Kasza jaglana – właściwości i inne, podstawowe informacje

Kasza jaglana powstaje w wyniku przeróbki prosa. W porównaniu z kaszą perłową i gryczaną zawiera najwięcej żelaza i witamin B1, B2 i B6, a oprócz tego dodatkowo można w niej znaleźć magnez, fosfor, potas, krzem i cynk. Dodatkowo zawiera spore ilości białka (chociaż ma go mniej niż na przykład kasza gryczana), dzięki czemu jest sycąca i z powodzeniem sprawdzi się w diecie osób, które się odchudzają. Kasza jaglana to także źródło lecytyny, która usprawnia działanie układu nerwowego oraz poprawia pamięć. Ponadto produkt ten świetnie wzmacnia naczynia krwionośne i odporność. Kasza nie zawiera glutenu, dlatego mogą spożywać ją osoby na diecie bezglutenowej, w tym chorzy na celiakię. Ponadto jest to produkt szczególnie polecany u osób ze schorzeniami przewodu pokarmowego, w tym w chorobach wątroby, żołądka i jelit.

Co warto wiedzieć o kaszy perłowej?

Kasza perłowa produkowana jest z jęczmienia i wraz z kaszą pęczak i kaszą wiejską zaliczana jest do kasz jęczmiennych. Chociaż kasze jęczmienne zawierają mniej minerałów niż na przykład kasza jaglana i gryczana, to są na przykład świetnym źródłem rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, dzięki czemu skutecznie pomagają obniżyć poziom cholesterolu LDL. Ponadto porównując ją z kaszą jaglaną i gryczaną, kaszę perłową cechuje większa obecność witaminy K, która odpowiada między innymi za uszczelnianie naczyń krwionośnych oraz proces krzepnięcia krwi. Warto wiedzieć, że kasza perłowa umożliwia utrzymanie odpowiedniego stężenia glukozy we krwi, dlatego nadaje się jako produkt dla diabetyków.

Czy kasza gryczana jest zdrowa? – właściwości i podstawowe informacje

Kasza gryczana wyrabiana jest z gryki i jest bogatym źródłem folianów, witamin B1, B2, B3, B6, a także cynku, fosforu i potasu. Cechuje ją także większa zawartość białka w porównaniu z innymi kaszami, dlatego też jest produktem sycącym, o dużej wartości odżywczej. W jej składzie część skrobi ma postać skrobi opornej, co oznacza, że kasza gryczana ma mniejszy indeks glikemiczny niż pozostałe, dzięki czemu może znaleźć się w jadłospisie między innymi diabetyków. Dodatkowo jest bardzo cennym źródłem błonnika pokarmowego, dlatego też doskonale reguluje pracę jelit. Warto by stosowały ją osoby, które chcą obniżyć poziom cholesterolu we krwi, gdyż zawarty w niej błonnik rozpuszczalny obniża stężenie cholesterolu LDL oraz podwyższa poziom cholesterolu HDL, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania serca oraz naczyń krwionośnych. Jest to także świetny produkt w diecie odchudzającej, gdyż na długo pozostawia uczucie sytości. Istotne jest także to, że kasza gryczana nie zawiera glutenu, dlatego też może być spożywana przez osoby na diecie bezglutenowej, w tym na przykład chorujące na celiakię.

Jaką kaszę wybrać: jaglaną, perłową czy gryczaną?

Kasza to produkt, który zawiera wiele właściwości prozdrowotnych, dlatego bez względu na rodzaj – czy będzie to kasza jaglana, perłowa, czy gryczana – z pewnością będą lepszym wyborem niż ziemniaki, ryż, czy makarony. Warto wiedzieć, że właśnie kasze przewyższają je pod względem wartości odżywczych, a dodatkowo, chociaż są kaloryczne, to wolno wchłaniają się w organizmie, dając na dłużej poczucie sytości. Dlatego wybór konkretnego rodzaju kaszy wystarczy dobrać do preferencji i stanu zdrowia – każda kasza to zdrowy i wartościowy dla organizmu produkt.

Czytaj także:

Co łączy najskuteczniejsz diety na świecie? Jest kilka cech wspólnych