Masz problemy trawienne w czasie kwarantanny? Przetestuj te herbatki i uwolnij swoje jelita

Biegunka, wymioty i inne problemy trawienne mogą nie być tak poważnym objawem jak gorączka i problemy z oddychaniem, ale nadal są powodem do niepokoju w walce z koronawirusem powodującym chorobę koronawirusową COVID-19. Ostatnie badanie opublikowane w American Journal of Gastroenterology wykazało, że prawie połowa osób hospitalizowanych z powodu SARS-CoV-2 ma problemy trawienne.

Poważne problemy z trawieniem są zwykle spowodowane ciągłymi wzdęciami, czyli nagromadzeniem powietrza lub gazu w żołądku, co często prowadzi do bólu brzucha i obrzęku w tym rejonie. Jednak w przypadku wielu osób wzdęcia są zwykle wynikiem zbyt szybkiego jedzenia lub spożywania pokarmów trudnych do strawienia. W tym drugim przypadku wybór najlepszych herbat zalecanych przez dietetyka powinien zmniejszyć prawdopodobieństwo problemów z trawieniem podczas kwarantanny.

Czytaj także:

Niedoceniony problem kwarantanny – zanik aktywności fizycznej wśród dzieci

Masz problemy z trawieniem? Sięgnij po te herbatki

Czytaj także:

Sprawdzone sposoby na zaparcia po porodzie