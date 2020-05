Czy można zjeść przeterminowany jogurt? Dietetycy nie mają wątpliwości

Jogurt jest nie tylko wszechstronny (możesz go używać jako podstawy do dipów, koktajli i wypieków, lub po prostu jeść łyżeczką), ale także ma imponujące właściwości odżywcze.

– Jogurt jest dobrym źródłem wapnia wzmacniającego kości i probiotyków wzmacniających jelita – mówi dietetyk Keri Gans. – Może być również stałym źródłem białka. Wiele odmian zawiera dwucyfrowe wartości gramów tego materiału!

Jednak pomimo swoich zalet przekąska całkiem łatwo gubi się w lodówce i często, kiedy ją tam znajdujemy, jest już dawno po terminie. A to oczywiście rodzi poważne pytania, takie jak: czy można jeść jogurt po upływie terminu przydatności? Jak rozpoznać, czy te kremowe produkty już nie nadają się do jedzenia? I, szczerze mówiąc, co złego może się stać, jeśli odważysz się zjeść przeterminowany jogurt?

Cóż, nie stresuj się marnowaniem jedzenia, kiedy następnym razem odkryjesz, że jogurt stracił ważność. Jest dobry dłużej, niż się wydaje.

Czy można jeść przeterminowany jogurt?

Data na jogurcie nie jest – technicznie – datą ważności. Zazwyczaj jest to termin „najlepiej spożyć przed”.

– Wiele z reguł odnośnie terminów ważności sprowadza się do jakości, a nie problemów związanych z bezpieczeństwem – mówi dr Benjamin Chapman, profesor z North Carolina State University. – Zasadniczo data naniesiona na jogurt informuje, do kiedy firma jogurtowa uważa, że ​​produkt będzie miał najlepszy smak.

Zatem jogurt z datą „najlepiej spożyć przed”, która właśnie upłynęła, nie jest technicznie zły – i jedzenie jogurtu po tej dacie jest w 100 procentach w porządku. – Na pewno będzie z czasem coraz bardziej kwaśny i będzie bardziej fermentować w lodówce – mówi Chapman. – Wszystko, co przydarzy się temu smakowi, to to, że stanie się bardziej skomplikowany.

Jak długo po upływie daty przydatności jogurt zwykle można jeszcze jeść?

Nie oznacza to jednak, że możesz zjeść jogurt, który od lat(!) stoi w lodówce.

Chociaż nie ma ustalonego czasu, po którym jogurt nagle zmieni się w postać nie nadającą się do spożycia, ogólnie rzecz biorąc, możesz bezpiecznie zjeść wiele nieotwartych – to ważne – jogurtów przez około miesiąc po dacie przydatności do spożycia.

Jednak – uwaga! – nie wszystkie jogurty są sobie równe.

Jeśli twój jogurt ma owoce na dole, to jest zupełnie inna historia. W tym przypadku warto trzymać się daty. Pleśń to wówczas kwestia czasu.

A jeśli już otworzyłeś jogurt, nie trzymaj go dłużej niż dobę. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zanurzyłeś już w nim polizaną łyżkę, ponieważ drobnoustroje w powietrzu i bakterie w jamie ustnej mogą sprawić, że jogurt zepsuje się szybciej.

Jak stwierdzić, czy jogurt się zepsuł?

Najprościej: powąchać.

Nawet lekkie oznaki w postaci zjełczałego zapachu oznaczają, że ​​jogurt się zepsuł. Jeśli poczujesz okropny zapach, w twoim jogurcie już rośnie coś, czego raczej nie chciałbyś zjeść.

Kefir i jogurt są zupełnie inne

Rosnąca warstwa płynu na powierzchni jogurtu może również wskazywać, że jogurt może być zepsuty. W razie wątpliwości zrób szybki test smaku i odrzuć wszystko, co ma ostry lub gorzki smak.

Jeśli jogurt się zepsuł, ale był nieotwierany, może po prostu trochę zaszkodzić żołądkowi. Ale prawdopodobnie poczujesz, że nie chcesz go jeść. Jeśli jesz jogurt, który został otwarty i zepsuł się, może to spowodować chorobę przenoszoną przez żywność i wywołać biegunkę, skurcze żołądka i wymioty.

Jak przechowywać jogurt, by długo był świeży?

Aby bezpiecznie przechować jogurt, kluczowe jest dobre chłodzenie. Upewnij się, że jogurt trafia do lodówki jak najszybciej po zakupie. Jeśli kupiłeś jogurt, nie otwieraj go, dopóki go naprawdę nie potrzebujesz. A jeśli kupiłeś większy pojemnik, upewnij się, że łyżka, której używasz do pobierania porcji, jest czysta – i szczelnie zamknij pojemnik po użyciu.

Ciekawostka: jeśli kupisz więcej jogurtu, niż myślisz, że zjesz, włóż go do zamrażarki. Jogurt może być zamrażany na okres od jednego do dwóch miesięcy bez wpływu na smak.

