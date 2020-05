Czy musztarda może leczyć? 7 właściwości, o których mogłeś nie wiedzieć

Musztarda to popularny dodatek do wielu potraw, dlatego znajdziemy ją niemal w każdej kuchni. Co ciekawe, musztarda to także skuteczny lek na kilka powszechnych dolegliwości. Dzięki właściwościom prozdrowotnym gorczycy, która jest głównym składnikiem musztardy, możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i zadbać nie tylko o kubki smakowe, ale także zdrowie.

Musztarda znana jest od czasów starożytnych. Jej wytwarzaniem zajmowali się m.in. starożytni Rzymianie. W sklepach możemy kupić wiele różnych rodzajów musztardy, które cechuje nie tylko odmienny smak, ale także jakość i wpływ na zdrowie. Dlaczego warto jeść musztardę? Z czego robi się musztardę? Głównym składnikiem musztardy jest gorczyca. Ziarna gorczycy cechują wyjątkowe właściwości lecznicze i wysokie walory odżywcze. Od wielu wieków wykorzystuje się prozdrowotne działanie gorczycy m.in. w celu łagodzenia objawów schorzeń o podłożu reumatycznym. Aby powstała musztarda ziarna gorczycy łączy się z octem owocowym, olejem, białym winem lub wodą oraz miodem, cukrem bądź syropem klonowym. Smaku musztardzie dodaje też sól i pieprz. Częstym składnikiem musztard o intensywnej barwie jest kurkuma. Warto wiedzieć, że najtańsza musztarda powstaje z wykorzystaniem składników niskiej jakości. Raczej nie znajdziemy w jej składzie octu owocowego, wina czy miodu; zamiennikiem tych składników jest zwykle ocet spirytusowy, cukier i inne dodatki, które nie wpływają pozytywnie na nasze zdrowie np. konserwanty i aromaty. Z tego względu najlepiej sięgać po tradycyjną musztardę o krótkim i prostym składzie. Musztarda – właściwości zdrowotne Właściwości zdrowotne musztardy są bezpośrednio związane z prozdrowotnym działaniem gorczycy. Niepozorne ziarna gorczycy wykazują wyjątkowe działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przyśpieszające przemianę materii. Co więcej, obecne w musztardzie naturalne antyoksydanty pomagają redukować wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia się organizmu. 1. Musztarda leczy choroby reumatyczne Gorczyca od wielu wieków wykorzystywana jest w naturalnej medycynie w celu łagodzenia objawów schorzeń reumatycznych. Znane są m.in. materace i poduszki z gorczycy, które pomagają łagodzić ból stawów kręgosłupa i inne objawy choroby zwyrodnieniowej. Podobne działanie ma też wysokiej jakości musztarda, która w niektórych krajach np. w Rosji stosowana jest do przygotowywania okładów na bolące mięśnie i stawy. 2. Musztarda pomaga przy oparzeniach Schłodzoną w lodówce musztardę możemy wykorzystać w celu złagodzenia bólu związanego z powierzchniowym oparzeniem skóry. Wystarczy po schłodzeniu miejsca urazu pod zimną wodą posmarować je cienką warstwą zimnej musztardy. Ważne: w taki sposób nie stosujemy musztardy na głębokie oparzenia! 3. Musztarda na ból gardła Musztarda może łagodzić ból gardła, który związany jest z infekcją bakteryjną, dlatego poleca się jej spożywanie m.in. podczas anginy ropnej. Antybakteryjne działanie musztardy można też wykorzystać podczas innych infekcji. 4. Musztarda wspomaga leczenie grzybicy stóp Moczenie stóp w wodzie z dodatkiem musztardy wspomaga kurację przeciwgrzybiczą. Co więcej, musztardowa kąpiel dla stóp poprawia krążenie, więc jest polecana dla osób, które cierpią z powodu bólu nóg, który jest skutkiem długiego siedzenia lub stania. Moczenie stóp w ciepłej wodzie z musztardą pomaga też rozgrzać organizm i jest polecane przy przeziębieniu. 5. Musztarda wspomaga odchudzanie Musztarda może wpłynąć na efekty stosowanej diety, bo przyśpiesza metabolizm i poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego. Co więcej, wysokiej jakości musztarda przyśpiesza trawienie tłuszczów. 6. Musztarda na krążenie Osoby cierpiące na zaburzenia układu krążenia powinny jak najczęściej sięgać po poprawiającą ukrwienie i stymulującą pracę serca oraz mózgu musztardę. 7. Musztarda jest skutecznym afrodyzjakiem Musztarda od początku swojej historii słynęła z pozytywnego wpływu na męskie libido. Sekret tego naturalnego afrodyzjaku kryje się w pobudzających krążenie właściwościach gorczycy, dzięki którym możliwe jest łagodzenie zaburzeń erekcji. Czytaj także:

