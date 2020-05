Pijesz kilka filiżanek kawy dziennie? Naukowcy mają dla ciebie złe wieści

Kawa cappuccino, latte lub espresso to jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Ale to, czy jest to dobre czy złe dla twojego zdrowia, może zostać wyjaśnione przez genetykę, ponieważ pierwsze na świecie badanie australijskiego Centrum Precision Health z University of South Australia pokazuje, że nadmierne spożycie kawy niestety nam nie służy.

Korzystając z danych ponad 300 000 uczestników brytyjskiego biobanku, badacze sprawdzili powiązania między zwykłym spożywaniem kawy a pełną gamą chorób, stwierdzając, że zbyt dużo kawy może zwiększać ryzyko zapalenia kości i stawów, artropatii (choroby stawów) i otyłości. We wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez profesora Hyppönena i zespół, sześć filiżanek kawy dziennie było uważanych za górną granicę bezpiecznego spożycia. Ekspert epidemiolog genetyczny, profesor UniSA, Elina Hyppönen, mówi, że zrozumienie wszelkiego ryzyka związanego z nawykowym spożyciem kawy może mieć bardzo duży wpływ na zdrowie populacji. „Na całym świecie pijemy około trzech miliardów filiżanek kawy każdego dnia, więc warto zbadać zalety i wady tego dla zdrowia” – mówi profesor Hyppönen. Nadmierne spożycie kawy nam nie służy Zazwyczaj skutki konsumpcji kawy są badane przy użyciu podejścia obserwacyjnego, w którym dokonuje się porównań z osobami, które nie piją kawy. Może to jednak wprowadzać w błąd. W tym badaniu zastosowaliśmy podejście genetyczne – zwane analizą MR-PheWAS – w celu ustalenia prawdziwych skutków spożywania kawy w stosunku do 1117 stanów klinicznych – mówią naukowcy. Na szczęście umiarkowane picie kawy jest w większości bezpieczne. W przypadku osób z rodzinną chorobą zwyrodnieniową stawów lub zapaleniem stawów lub tych, którzy martwią się rozwojem tych chorób, wyniki te powinny działać jako ostrzeżenie. „Ciało generalnie przesyła mocne komunikaty dotyczące konsumpcji kawy, dlatego konieczne jest, aby ludzie ich słuchali podczas spożywania kawy. Chociaż wyniki te są pod wieloma względami uspokajające pod względem ogólnego spożycia kawy, przesłaniem, o którym zawsze powinniśmy pamiętać, jest spożywanie kawy z umiarem – to najlepszy wybór, aby cieszyć się kawą i dobrym zdrowiem” – podsumowują badacze.