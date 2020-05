Nowy hit Instagrama – księżycowe mleko. Czy jest zdrowe?

Mleko księżycowe to pyszny i kojący napój, którego korzenie sięgają tradycji ajurwedyjskiej. Ajurweda to słowo, które przekłada się na „wiedzę o życiu”. Jest to starożytna, holistyczna nauka o zdrowiu z naciskiem na połączenie umysł-ciało. W Ajurwedzie ciepłe mleko spożywane przed snem jest powszechnym lekarstwem na bezsenność, niepokój i lęk.

Po dalgona coffee na Instagramie pojawił się kolejny popularny napój tzn. moon milk, czyli księżycowe mleko. Paulina Krupińska i Damian Michałowski pokazali jak je zrobić. Obejrzyj materiał wideo: Mleko księżycowe może być najprostszą miksturą mleka i miodu lub bardziej złożoną, taką jak te z różnymi przyprawami, owocami, a nawet adaptogenami (np. ashwagandha) i ziołami. Jedną z podstawowych zasad Ajurwedy jest znalezienie zharmonizowanego podejścia do umysłu, ciała i duszy, a dobry sen jest oczywiście ważną częścią tego, stąd pojawienie się mleka księżycowego, które jest również chwalone ze względu na jego właściwości zmniejszające stres. „Ashwagandha jest jednym z tych ziół, które można przyjmować rano, aby znaleźć poczucie spokoju przed gorączkowym dniem lub wieczorem, aby przygotować system na porę snu” – czytamy na stronie The Independent. Ajurwedyjskie napoje przygotowywane z przypraw, które są popularne w kuchni indyjskiej, są polecane przez praktyków medycyny ajurwedyjskiej przez setki lat. Ten napój przeciwzapalny może pomóc budować obronę organizmu przed stresem, wypaleniem i wyczerpaniem. Chociaż formalne badania nad wpływem mleka księżycowego są ograniczone, wiele osób, które uczyniły ten napój regularną częścią porannej lub nocnej rutyny, odnotowuje dobre wyniki. Biorąc pod uwagę, że łatwo jest zrobić w domu przy użyciu podstawowych składników, dlaczego nie spróbować? Czytaj także:

