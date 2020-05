Czy wino tuczy? Odpowiedź może zaskoczyć

Wino to napój alkoholowy wytwarzany ze sfermentowanego soku winogronowego. Większość kalorii w winie pochodzi z alkoholu i różnych ilości węglowodanów. Chociaż wino nie jest uważane za szczególnie bogate w kalorie, jest przyjemne w smaku, dlatego też łatwo jest spożywać je w nadmiarze. W ten sposób kalorie z wina mogą się sumować i... powodować przyrost wagi. Oto kilka popularnych odmian wina i ich kalorii w porcji około 150 ml:

Chardonnay: 123

Sauvignon blanc: 119

Pinot noir: 121

Cabernet: 122

Różowe: 125

Prosecco: 98.

Oczywiście zawartości kalorii w winie różnią się, a ich dokładna liczba zależy od rodzaju. Wina wytrawne mają zwykle mniej cukru, a zatem mniej kalorii niż wina słodkie, natomiast wina musujące mają najniższymi zawartościami kalorii.

Zawartość kalorii w jednym kieliszku wina nie wydają się zbyt wysoka, za to już kilka kieliszków daje ponad 300 kalorii, a butelka zawiera nawet ponad 600 kalorii. W zależności od tego, ile pijesz, wino może przyczynić się do znacznej liczby dodatkowych kalorii w dziennym spożyciu.

Dla porównania, jedna porcja jasnego piwa o pojemności 355 ml ma około 100 kalorii, podczas gdy ta sama ilość zwykłego piwa ma mniej więcej 150 kalorii – a nawet więcej, jeśli jest to piwo ciemne. Tymczasem wódka w ilości 44 ml ma 97 kalorii.

W porównaniu z innymi napojami alkoholowymi wino ma nieco więcej kalorii niż jasne piwo i większość likierów, ale mniej niż zwykłe i ciemne piwa. Składniki drinków, takie jak soki i napoje gazowane, mogą znacznie zwiększyć kaloryczność i zawartość węglowodanów w alkoholach, takich jak wódka, dżin i whisky.

Czytaj także:

5 oznak, że pijesz za dużo wina. Nie lekceważ ich

Alkohol a przyrost masy ciała

Picie zbyt dużej ilości wina może spowodować, że zużyjesz więcej kalorii niż spalisz, co może doprowadzić do przyrostu masy ciała. Co więcej, kalorie z alkoholu są zwykle uważane za puste kalorie, ponieważ większość napojów alkoholowych nie dostarcza znacznych ilości witamin, minerałów ani innych składników odżywczych.

Być może słyszałeś, że w szczególności czerwone wino może oferować więcej korzyści niż inne alkohole. Czerwone wino zawiera resweratrol, związek przeciwutleniający, który może zwalczać choroby i został powiązany z korzyściami dla serca, gdy jest spożywany z umiarem.

Intensywne picie może prowadzić do przybierania na wadze w inny sposób niż tylko poprzez puste kalorie. Kiedy spożywasz alkohol, twoje ciało pożytkuje go przed węglowodanami lub tłuszczem na energię. W rezultacie te składniki odżywcze mogą być magazynowane jako tłuszcz.

Wysokie spożycie alkoholu wiąże się również z niską jakością diety. Nie jest jednak jasne, czy jest to wynikiem niezdrowych wyborów żywieniowych dokonywanych w stanie nietrzeźwym, czy też osoby pijące częściej mają ogólnie mniej zdrową dietę.

Czytaj także:

Codziennie pijesz kieliszek wina „do obiadu”? Oto, co ci się stanie

Inne wady wina

Spożywanie zbyt dużej ilości wina lub alkoholu może mieć wady większe niż związane z możliwym przyrostem masy ciała. Zasadniczo umiarkowane spożycie alkoholu nie wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia. Umiarkowane picie określa się jako maksymalnie jeden napój alkoholowy dla kobiet i maksymalnie dwa napoje dla mężczyzn dziennie. Napój definiuje się jako 14 gramów alkoholu, co odpowiada 355 ml piwa, 148 ml wina lub 44 ml mocnego alkoholu.

Z drugiej strony, intensywne spożywanie alkoholu definiuje się jako picie czterech lub więcej napojów w przypadku kobiet i pięciu lub więcej napojów w przypadku mężczyzn jednorazowo przez 5 lub więcej dni w miesiącu.

Ponieważ wątroba odgrywa dużą rolę w przetwarzaniu alkoholu, duże spożycie alkoholu może prowadzić do gromadzenia się tłuszczu w wątrobie i może ostatecznie powodować przewlekłe bliznowacenie wątroby i uszkodzenie zwane marskością wątroby. Jest to również związane ze zwiększonym ryzykiem demencji, depresji, chorób serca i niektórych rodzajów raka.

Czytaj także:

Chcesz mieć zdrowe jelita? Pij wino... z umiarem