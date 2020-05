Czy jedzenie ryb zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych? Nowe badania

Związek między spożywaniem kwasów omega-3 a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych wykazano poprzez analizę próbek lipoprotein od 26 034 kobiet – to największe i najbardziej szczegółowe badanie, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Badanie jest szczególnie ważne, ponieważ choroba sercowo-naczyniowa jest najczęstszą przyczyną śmierci, przy czym 1 na 3 osoby umiera z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Do tej pory wykazano, że wysokie spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 było związane z niższym poziomem trójglicerydów we krwi. Jednak było to również związane ze wzrostem poziomu cholesterolu LDL, to znaczy cholesterolu o niskiej gęstości transportowanego przez lipoproteiny, znanego również jako zły cholesterol. Cholesterol LDL zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ może przyspieszyć powstawanie miażdżycy, czyli procesu, w którym tętnice twardnieją i tracą elastyczność.

Jednak badanie wykazało, że zwiększone spożycie cholesterolu LDL z ryb jest związane głównie z cholesterolem transportowanym przez największe cząstki LDL, które są mniej szkodliwe, a nie ze wzrostem całkowitej liczby cząstek LDL. Ten spadek liczby trójglicerydów transportowanych przez dowolny rodzaj lipoproteiny pomaga chronić człowieka przed chorobami serca.

Kwasy tłuszczowe omega-3 a zdrowie

3 rodzaje badanych kwasów tłuszczowych omega-3, a mianowicie kwas α-linolowy (ALA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA) są obecne w rybach i innych produktach spożywczych i są niezbędne dla fizjologii człowieka, a badanie wykazało, że różnią się związkiem z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Stwierdzono, że nie było wzrostu najmniejszych lipoprotein LDL transportujących cholesterol; zamiast tego wzrost był jednym z największych lipoprotein LDL, które nie są związane z ryzykiem chorób serca. Nastąpił spadek wszystkich cząstek transportujących trójglicerydy, a ponadto wzrosła średnia wielkość cząstek HDL i LDL, zjawisko to jest związane ze zwiększoną ochroną przed chorobami sercowo-naczyniowymi.

Innym ważnym elementem badania jest to, że modele matematyczne zastosowane do oceny związku między spożyciem ryb a zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego wyodrębniły inne czynniki żywieniowe, które wpływają na wynik, takie jak spożywanie innych pokarmów, stężenie omega-3 w zależności od pochodzenia ryb (dzikich lub hodowlanych) i tradycyjnych czynników ryzyka, takich jak siedzący tryb życia, wiek, wskaźnik masy ciała i palenie tytoniu.

