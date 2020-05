Kochasz bób? W tej odsłonie jeszcze go nie jadłeś

Czytaj także:

Bób – jak kupować?

Bób najczęściej dostępny jest w foliowych woreczkach. Przed zakupem warto dobrze mu się przyjrzeć. Powinien być intensywnie zielone. Wszelkie brunatne i żółte odcienie świadczą o tym, że warzywo jest już stare lub było źle przechowywane. Należy pamiętać, że bób, który stoi w pełnym słońcu na straganie i jest szczelnie zamknięty może szybciej się zepsuć.

Bób – jak gotować?

Bób najczęściej spożywamy po ugotowaniu. Należy wrzucić go do lekko osolonej wody i gotować do uzyskania miękkości. Tu kluczowe znaczenie mają indywidualne preferencje – jedni wolą rozgotowany, inni lekko twardy. Bób można także spożywać na surowo lub ugotować go na parze. Niektórzy do garnka z gotującą się wodą dodają koper, inny już po ugotowaniu mieszają bób z masłem czosnkowym. Ile osób, tyle wariacji.

Bób można jeść ze skórką. To właśnie ona zawiera najwięcej witamin i minerałów. Najlepiej jednak smakuje skórka z młodego bobu. Im starszy, tym twardsza jest skórka. Czasem w sklepach można spotkać pierogi z bobem, a nawet prażony bób. Miłośnicy tego warzywa chętnie dodają go do różnych sałatek. Najczęściej jednak spożywamy go solo – prosto z durszlaka, tuż po ugotowaniu.

