Domowy syrop z młodych pędów sosny lub szyszek. Na co pomaga?

Coraz chętniej sięgamy po domowe, naturalne syropy. Mają one wiele cennych właściwości leczniczych, które warto wykorzystać podczas wspomagania leczenia różnych dolegliwości zdrowotnych. Jednym z takich naturalnych syropów o wyjątkowych właściwościach jest syrop z młodych pędów sosny (syrop z sosnowych szyszek), który tradycyjnie przygotowuje się wiosną. Na co pomaga syrop z sosny i dlaczego warto go stosować?