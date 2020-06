Czy jedzenie marchwi chroni przed rakiem? Podaż karotenoidów a ryzyko raka pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego

W ostatnim czasie wzrasta częstość występowania raka pęcherza moczowego. Jego najczęstszym objawem, dotyczącym około 85 procent chorych, jest bezbolesny krwiomocz. Inne symptomy obejmują częste i bolesne oddawanie moczu czy bóle pleców i podbrzusza. Rak pęcherza moczowego częściej rozwija się u mężczyzn i w 75 procentach w momencie rozpoznania nie nacieka ściany pęcherza (dotyczy tylko nabłonka pokrywającego wnętrze pęcherza). Niestety po operacyjnym usunięciu nowotwór ma tendencję do wznowy.

Karotenoidy a rak pęcherza

Na łamach Advances in Nutrition opublikowano pracę, w której przeanalizowano 22 badania dotyczące relacji pomiędzy podażą karotenoidów oraz ich stężeniem we krwi a ryzykiem raka pęcherza moczowego. Ogólnie wyższa podaż karotenoidów i ich wyższe stężenie nie było istotnie związane z ryzykiem raka pęcherza moczowego, natomiast zaobserwowano istotne zależności, analizując podaż i stężenie podgrup karotenoidów. Zwiększenie ilości beta-kryptoksantyny w diecie o 1 mg/dzień było związane z mniejszym ryzykiem raka pęcherza moczowego o 42 procent. Natomiast wzrost stężenia o jeden mikromol/litr krążącego we krwi alfa-karotenu zmniejszało ryzyko raka o 76 procent, beta-karotenu – o 27 procent oraz luteiny i zeaksantyny – o 56 procent. Podsumowując, zwiększenie podaży wymienionych podgrup karotenoidów może być związane ze zmniejszonym ryzykiem raka pęcherza moczowego. Warto zatem pamiętać o włączaniu do swojej diety produktów bogatych w karotenoidy.

