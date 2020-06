Piwo bezalkoholowe – co warto wiedzieć? Czy można pić je w ciąży?

Piwo bezalkoholowe to piwo, które, jak sama nazwa wskazuje, nie zawiera alkoholu. Chociaż istnieje wiele metod produkcji, większość piwa bezalkoholowego powstaje poprzez usunięcie alkoholu ze zwykłego piwa. Jedna metoda obejmuje podgrzewanie piwa, ale może to znacznie zmienić smak. Czasami piwo jest podgrzewane w próżni, która obniża temperaturę wrzenia, aby zachować jego smak. Inna metoda polega na odcedzaniu alkoholu za pomocą filtra tak drobnego, że tylko woda i alkohol mogą przez niego przepływać. Następnie do pozostałych składników dodaje się płyn. Po usunięciu alkoholu piwo jest pozbawione także gazu, dlatego wymaga się dodania do niego dwutlenku węgla. Ponadto często dodaje się także cukier w celu poprawy smaku.

Składniki odżywcze i odmiany

Piwa bezalkoholowe i zwykłe są podobne pod względem kalorii, białka i zawartości tłuszczu, ale różnią się znacznie zawartością węglowodanów i alkoholu. Poniższa tabela porównuje składniki odżywcze w 350 ml zwykłego i bezalkoholowego piwa.



Piwo tradycyjne Piwo bezalkoholowe Kalorie 153 133 Alkohol 14 g mniej niż 1 g Białko 2 g 1 g Tłuszcze 0 g 0 g Węglowodany 13 g 29 g

Chociaż piwo bezalkoholowe ma zaledwie ułamek alkoholu jaki zawarty jest w zwykłym piwie, zawiera podobną liczbę kalorii. Wynika to z tego, że piwo bezalkoholowe zawiera więcej niż dwa razy więcej węglowodanów niż zwykłe piwo, głównie w postaci cukru – co pomaga poprawić smak po usunięciu alkoholu. Ponadto oba rodzaje dają małe ilości różnych witamin i minerałów, w tym fosforu, magnezu i witaminy z grupy B.

Rodzaje piwa bezalkoholowego

Dostępne są niezliczone piwa bezalkoholowe, ale wszystkie można podzielić na dwie kategorie.

Pierwsza kategoria to piwo bezalkoholowe. Według Food and Drug Administration (FDA) prawdziwie bezalkoholowe piwo nie może zawierać wykrywalnych poziomów alkoholu. Piwa te powinny być oznaczone 0,0%. Drugą kategorią jest piwo bezalkoholowe, które może zawierać do 0,5% alkoholu.

Może nadal zawierać alkohol

Zaskakujące jest to, że piwo bezalkoholowe często zawiera więcej alkoholu niż twierdzą producenci na jego etykiecie. Jedno badanie 45 napojów bezalkoholowych wykazało, że prawie 30% z nich zawierało więcej alkoholu niż podano. W tym samym badaniu stwierdzono, że 6 piw oznaczonych jako 0,0% zawierało alkohol – nawet do 1,8% zawartości.

Ponadto naukowcy wykazali, że picie piwa bezalkoholowego może gwałtownie podnieść poziom alkoholu we krwi w niektórych rzadkich przypadkach, a także u niektórych osób przyczynić się do pozytywnego wyniku na obecność metabolitów alkoholu w moczu lub oddechu.

Ryzyko spożycia podczas ciąży

Według American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) picie alkoholu podczas ciąży jest główną przyczyną wad wrodzonych u dziecka. ACOG zaleca zerowe spożycie alkoholu w czasie ciąży, aby wyeliminować ryzyko zaburzeń ze spektrum alkoholowego płodu (FASD). Jest to termin obejmujący różne problemy, które mogą wystąpić, jeśli dziecko jest narażone na alkohol w czasie życia płodowego.

Najcięższą postacią FASD jest alkoholowy zespół płodowy. Charakteryzuje się nieprawidłowościami w budowie twarzy, zahamowaniem wzrostu oraz niepełnosprawnością behawioralną i umysłową. Chociaż ten stan jest prawie wyłącznie związany z chronicznym wysokim spożyciem alkoholu podczas ciąży, nie ustalono bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu dla kobiet w ciąży.

Czy można pić piwo bezalkoholowe podczas ciąży?

Ze względu na pewne ryzyko należy unikać piwa bezalkoholowego podczas ciąży. Wiele piw bezalkoholowych zawiera więcej alkoholu niż jest podane na opakowaniu, a niektóre zawierają go prawie 2% ABV. Nie wiadomo dokładnie, jaka ilość alkoholu mogłaby zaszkodzić dziecku, dlatego najbezpieczniejszym wyborem jest unikanie piwa – nawet bezalkoholowego – podczas ciąży.

Piwo bezalkoholowe a bezpieczeństwo picia

Możesz się zastanawiać, czy piwo bezalkoholowe jest właśnie dla ciebie. Jest to świetna opcja dla osób, które chcą zmniejszyć spożycie alkoholu. Jednak kobiety w ciąży i wszyscy, którzy wychodzą z alkoholizmu, powinni go unikać.

Jedno 6-miesięczne badanie z udziałem 90 osób z alkoholową chorobą wątroby wykazało, że osoby, które piły piwo bezalkoholowe, częściej zachowywały abstynencję od zwykłych napojów alkoholowych niż osoby, które nie piły piwa bezalkoholowego.

Jednak piwo bezalkoholowe nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zmniejszyć spożycie kalorii, ponieważ często zapewnia podobną liczbę kalorii, co zwykłe piwo ze względu na dodatek cukru.

Wreszcie, biorąc pod uwagę, że niektóre produkty oznaczone 0,0% mogą nadal zawierać niewielkie ilości alkoholu, piwo bezalkoholowe nie może być uważane za bezpieczny wybór dla osób wychodzących z alkoholizmu.

Ponieważ większość piw bezalkoholowych zawiera trochę alkoholu, ryzykujesz lekkie zatrucie alkoholem, jeśli wypijesz je w nadmiarze. Byłoby prawie niemożliwe, aby wy pić tyle, aby stać się mocno odurzonym. W rzadkich przypadkach u osób z alkoholowym uszkodzeniem wątroby może wystąpić znacznie wyższy poziom alkoholu we krwi po wypiciu piwa bezalkoholowego. Piwo bezalkoholowe może również sprawić, że u niektórych osób wynik testu na obecność alkoholu w moczu lub oddechu jest dodatni.