10 zaskakujących potraw, po których ci się odbija

Jeśli chodzi o odżywianie, wszystkim odbija się od czasu do czasu. Niektórzy mogą twierdzić, że robienie tego jest częścią ludzkiego doświadczenia. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, trzeba spojrzeć na mimowolne działanie z fizjologiczne.

W wielu przypadkach odbijanie występuje, gdy połykamy za dużo powietrza, a następnie utyka ono w przełyku, fizjologicznie – rurce łączącej usta z żołądkiem. Kiedy to się stanie, ciało wypchnie powietrze przez żołądek. I zrobi to z wystarczającą siłą, aby spowodować odbijanie. Jednak u niektórych osób, leżące u podstaw problemy zdrowotne lub ich wybory żywieniowe powodują odbijanie.

Czy nadmierne odbijanie może oznaczać problem zdrowotny?

Jeśli chodzi o ludzkie ciało, należy zauważyć, że ma niesamowity sposób ostrzegania, gdy coś jest nie tak. Układ trawienny nie jest pod tym względem wyjątkiem. Według badań opublikowanych przez Harvard Health Publishing, nadmierne odbijanie może czasem być oznaką choroby refluksowej przełyku. Ponadto może również wskazywać na zespół jelita drażliwego (IBS), nietolerancję laktozy i wrzody żołądka. W przypadkach, w których nadmierne odbijanie wynika z choroby refluksowej przełyku, może to wskazywać, że w przełyku zachodzą zmiany przedrakowe – twierdzi dr Roshini Raj, asystent profesora medycyny w NYU Langone Medical Center. Więc chociaż sporadyczne bekanie jest naturalną funkcją organizmu, nadmierne bekanie może czasami być oznaką poważnego problemu zdrowotnego wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej. Wiele pokarmów wywołujących wzdęcia to te same, które mogą powodować odbijanie. Biorąc to pod uwagę, niektóre z tych produktów spożywczych obejmują:

