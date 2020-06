Która sól jest najzdrowsza? Ile gramów dziennie można jej zjeść?

Sód odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Jego niedobór z pewnością odbije się na zdrowiu, ale i nadmiar może poważnie zaszkodzić. O ile do niedoboru dochodzi rzadko, nadmiar występuje powszechnie. A to dlatego, że sól jest dodawana do większości produktów spożywczych, jest w żywności przetworzonej, a my sami, w trakcie gotowania i przyrządzania posiłków chętnie po nią sięgamy. Nasz organizm szybko przyzwyczaja się do soli, co powoduje, że potrzebujemy jej coraz więcej. Skutki? Poważne problemy zdrowotne.

Sód – rola w organizmie

Sód pełni wiele istotnych funkcji. Oto niektóre z nich:

reguluje gospodarkę wodną w organizmie oraz poziom nawodnienia poszczególnych komórek i tkanek,



uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych do mięśni,



chroni przed nadmierną utratą wody z organizmu,



wraz z potasem utrzymuje prawidłowe ciśnienie krwi.

Do niedoboru sodu dochodzi rzadko, najczęściej na skutek intensywnych wymiotów i biegunki, a także podczas pocenia się w upalne dni. Do objawów niedoboru zalicza się skurcze mięśni, spadek ciśnienia, zaburzenia pracy serca, bóle i zawroty głowy. Na szczęście łatwo poradzić sobie z niedoborem sodu, sięgając choćby po słone produkty. Znacznie trudniej walczyć z nadmiarem sodu w codziennej diecie, którego skutki są bardzo poważne i długotrwałe.

Nadmiar soli w diecie

Wysokie spożycie soli ma fatalny wpływ na zdrowie. Oto kilka skutków:

Przekroczenie zalecanego dziennego spożycia sodu przyczynia się do wysokiego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej u dorosłych. Wysokie spożycie soli wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem udaru i chorób układu krążenia. Powoduje również niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi i miażdżycę. Jeśli nadmiar soli utrzymuje się przez długi czas, choroby układu krążenia stają się przewlekłymi schorzeniami.



Nadmiar soli w diecie, w przypadku osób starszych zaburza funkcje poznawcze, a więc niekorzystnie wpływa na mózg.



Częste sięganie po słone potrawy i przekąski sprzyja występowaniu obrzęków, w wyniku zatrzymania wody w organizmie. Może nawet spowodować, że waga zacznie pokazywać kilka kilogramów więcej.



Spożywanie zbyt dużej ilości soli przez długi czas może sprawić, że kubki smakowe przyzwyczają się do smaku, nie rejestrując już ile soli zużywamy, co zdecydowanie spowoduje jeszcze większe spożycie.



Nerki pomagają usuwać odpady, utrzymywać równowagę płynów i kontrolować wytwarzanie czerwonych krwinek w organizmie. Nadmiar soli utrudnia pracę nerek, a nawet może doprowadzić do ich uszkodzenia.

