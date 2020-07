Czy można jeść skórki od bananów?

Skórka banana stanowi około 35 proc. dojrzałych owoców i często jest raczej odrzucana. Jednak jedzenie skórki to świetny sposób na ograniczenie marnotrawienia żywności, pozwalający wycisnąć dodatkowe witaminy i minerały z diety. W rzeczywistości skórki bananowe są nie tylko jadalne, ale także bogate w kilka kluczowych składników odżywczych, w tym potas, błonnik pokarmowy, tłuszcze wielonienasycone i niezbędne aminokwasy. W jednym badaniu z probówek stwierdzono również, że skórki bananów są bogate w przeciwutleniacze, a niedojrzałe skórki bananów mają ich najwięcej. Niektóre badania sugerują, że przeciwutleniacze mogą zmniejszać stany zapalne i chronić przed chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca, rak i cukrzyca.

Potencjalne wady

Pestycydy są często stosowane do produkcji konwencjonalnych bananów. Chociaż nie stanowi to większego problemu, jeśli jesz tylko owoce, może to być coś do rozważenia podczas spożywania skórki. Narażenie na pestycydy jest powiązane z kilkoma niekorzystnymi skutkami dla zdrowia i może zwiększać ryzyko chorób takich jak autyzm, rak, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i demencja. Możesz wybrać organiczne banany, jeśli to możliwe i dokładnie umyć skórkę przed spożyciem, aby zminimalizować narażenie na pestycydy.

Jak przygotować skórkę banana?

Wiele osób uważa skórki bananowe za niesmaczne ze względu na gorzki smak i twardą konsystencję. W takim przypadku wybieranie dojrzałych bananów i ich dokładne gotowanie może poprawić smak i teksturę, czyniąc je bardziej apetycznymi. Skórki bananowe można piec, gotować lub smażyć i dodawać do różnych przepisów.

Czytaj także:

Czy warzywno-owocowe koktajle są na pewno zdrowe?