Jęczmień czy pszenica: co jest lepsze dla zdrowia?

Jęczmień i pszenica były jednymi z najwcześniej udomowionych upraw. Oba należą do rodziny traw, a ziarno jest tak naprawdę owocem trawy, złożonym z wewnętrznego zarodka, bielma i zewnętrznej warstwy otrębów. Pszenica jest mielona na mąkę, dzięki czemu można ją stosować do wypieków, takich jak chleb. Jęczmień stosuje się przede wszystkim jako paszę dla zwierząt gospodarskich i do produkcji alkoholu, ale można go również gotować w całości w podobny sposób jak ryż lub mielić na mąkę.

Celiakia i wrażliwość na gluten b

Osoby z chorobą autoimmunologiczną znaną jako celiakia nie tolerują białek zwanych glutenem, ponieważ uszkadzają one błonę śluzową jelita, co może powodować wzdęcia, niedobór żelaza, zaparcia, biegunkę i utratę masy ciała. Ponadto niektóre osoby bez celiakii mogą odczuwać objawy takie jak wzdęcia, gazy i ból podczas jedzenia produktów zawierających gluten. Zarówno jęczmień, jak i pszenica zawierają rodzaje białek glutenu. Pszenica zawiera gluteniny i gliadyny, podczas gdy jęczmień zawiera hordeiny. Dlatego ludzie, którzy nie tolerują glutenu, powinni unikać zarówno pszenicy, jak i jęczmienia.

Alergia na pszenicę

Alergia na pszenicę to reakcja immunologiczna na różne białka pszenicy, z których niektóre są wspólne dla jęczmienia. Reakcje alergiczne obejmują łagodne objawy, takie jak zaczerwienienie, swędzenie i biegunka, a także cięższe objawy, takie jak astma i anafilaksja. Chociaż mają podobne białka, wiele osób z alergią na pszenicę nie jest uczulonych na jęczmień. W rzeczywistości alergia na jęczmień jest stosunkowo rzadka i nie jest dobrze zbadana. Jeśli jednak masz alergię na pszenicę, najlepiej porozmawiać z lekarzem, jeśli masz obawy dotyczące potencjalnych reakcji na jęczmień.

Zespół jelita drażliwego (IBS)

Zarówno jęczmień, jak i pszenica zawierają rodzaje cukrów zwanych fruktanami i galaktooligosacharydami (GOS). Fruktany to łańcuchy połączonych cukrów fruktozowych powszechnie występujących w owocach i warzywach. GOS są łańcuchami cukrów galaktozy. Żaden z tych cukrów nie ulega rozkładowi podczas trawienia, więc przenoszą się do jelita grubego, gdzie naturalnie występujące bakterie fermentują je, wytwarzając gaz. U większości osób nie ma to żadnych negatywnych skutków. Jednak osoby z IBS mogą odczuwać wzdęcia, dyskomfort w żołądku, biegunkę lub zaparcia. Dlatego jeśli wystąpią objawy IBS, może być konieczne ograniczenie ilości spożywanej pszenicy i jęczmienia.

Cholesterol i cukier we krwi

Przewagą jęczmienia nad pszenicą jest to, że zawiera duże ilości beta-glukanu z błonnika. W rzeczywistości jęczmień zawiera około 5–11% beta-glukanu w porównaniu z pszenicą, która zawiera około 1%. Perłowy jęczmień zapewnia jeszcze więcej, ponieważ beta-glukan jest szczególnie skoncentrowany w warstwie bielma ziaren. Beta-glukan pomaga obniżyć poziom cholesterolu i poprawić kontrolę cukru we krwi. Dlatego jęczmień może mieć pewne dodatkowe korzyści dla zdrowia w porównaniu z pszenicą.

