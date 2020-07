Niesamowite doniesienia na temat marynowanych kaparów. Od dziś będziesz je jadł częściej

Naukowcy z University of California, Irvine School of Medicine odkryli, że związek o nazwie kwercetyna, spożywany podczas jedzenia kaparów, może bezpośrednio regulować białka potrzebne do procesów organizmu, takich jak bicie serca, myślenie, skurcz mięśni i normalne funkcjonowanie tarczycy, trzustki i przewodu pokarmowego.

Odkrycia, opublikowanego w Communications Biology, dokonało laboratorium doktora Geoffreya Abbotta, profesora na Wydziale Fizjologii i Biofizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine School of Medicine. Kaitlyn Redford, absolwentka Abbott Lab, była pierwszą autorką badania zatytułowanego: „Wszechobecna kwercetyna flawonoidowa jest nietypowym aktywatorem kanału potasowego KCNQ”.

Co potrafi kwercetyna?

Laboratorium Abbotta odkryło, że kwercetyna, bioflawonoid pochodzenia roślinnego, moduluje kanały jonowe potasu w rodzinie genów KCNQ. Kanały te mają duży wpływ na zdrowie ludzi, a ich dysfunkcja jest związana z kilkoma powszechnymi chorobami ludzkimi, w tym cukrzycą, zaburzeniami rytmu serca i padaczką.

Badanie ujawniło, że kwercetyna moduluje kanały KCNQ, bezpośrednio regulując sposób, w jaki wykrywają aktywność elektryczną w komórce, sugerując wcześniej nieoczekiwany mechanizm terapeutycznych właściwości kaparów. Mechanizm ten może obejmować także inne produkty bogate w kwercetynę w naszej diecie oraz suplementy diety oparte na kwercetynie.

„Teraz, gdy rozumiemy, w jaki sposób kwercetyna kontroluje kanały KCNQ”, powiedział Abbott, „można kontynuować badania chemii medycznej, aby stworzyć i zoptymalizować małe cząsteczki związane z kwercetyną do potencjalnego zastosowania jako leki terapeutyczne”.

Abbott Lab sprawdził ekstrakty roślinne pod kątem zdolności do zmiany aktywności kanałów KCNQ i stwierdził, że jeden procent ekstraktu z marynowanych kaparów aktywuje kanały ważne dla normalnej aktywności ludzkiego mózgu i serca. Dalsze badania ujawniły mechanizm molekularny – kwercetyna z wyciągu z kaparów wiąże się z regionem kanału KCNQ wymaganym do reakcji na aktywność elektryczną, a w ten sposób nakłania kanał do otwarcia, gdy normalnie zostanie zamknięty.

Czytaj także:

Dieta Sonoma – śródziemnomorska metoda odchudzania. Jest pyszna i bardzo efektywna