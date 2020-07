Sok z winogron pomoże w walce z grypą żołądkową? Badania nie kłamią

Teorie, że sok winogronowy obniża ryzyko stanu zapalnego w żołądku, często krążą w internecie, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii koronawirusa. Niektórzy ludzie sugerują, że sok winogronowy zmienia pH – czyli poziom kwasowości – kwasu żołądkowego, zapobiegając w ten sposób rozmnażaniu się patogenów i powodowaniu nudności. Jednak wirusy żołądkowe rozmnażają się najobficiej w przewodzie pokarmowym, który jest naturalnie utrzymywany w bardziej neutralnym pH.

Inni twierdzą, że sok winogronowy ma właściwości przeciwwirusowe, które zwykle przypisuje się zawartości witaminy C. Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem o właściwościach przeciwwirusowych i wykazano, że wzmacnia odporność. Podczas gdy większość badań dotyczyła witaminy C spożywanej doustnie lub w warunkach laboratoryjnych, istnieją najnowsze i trwające badania nad wpływem dożylnego stosowania witaminy C na odporność.

Jedno starsze badanie z probówki wykazało, że witamina C inaktywuje wirusa, który powoduje chorobę żołądka i zapobiega jego namnażaniu. Ponadto diety, które regularnie obejmują pokarmy bogate w witaminę C, mogą pomóc w ochronie układu pokarmowego.

Chociaż sok winogronowy zawiera trochę witaminy C, nie jest to najlepszy sposób na uzyskanie tego składnika odżywczego. 3/4 filiżanki (180 ml) 100% soku z winogron zawiera 63% dziennego zapotrzebowania (DV) na witaminę C, podczas gdy duża pomarańcza dostarcza go więcej niż 100% i 1 kubek (76 g) surowych brokułów dostarcza 85%.

Co pokazują badania?

Szczegółowe badania nad sokiem winogronowym nie wykazały, że zapobiega on grypie żołądkowej.

Chociaż wydaje się, że sok winogronowy ma właściwości przeciwwirusowe, te cechy zostały wykazane tylko w badaniach w probówkach, a nie w badaniach klinicznych na ludziach.

Starsze badanie z probówki sugerowało, że sok winogronowy może inaktywować niektóre wirusy ludzkiego żołądka, ale prawdopodobnie nie byłby w tym skuteczny, gdy ludzie go piją.

Inne badania nad ekstraktami i naparami z winogron wskazują, że związki zawarte w skórce winogron, takie jak wodorosiarczyn sodu, witamina C, garbniki i polifenole, mogą neutralizować aktywność wirusów.

Co więcej, badania w probówkach ujawniają, że ekstrakt z pestek winogron może zapobiegać rozmnażaniu się niektórych wirusów na tyle, aby zapobiec chorobie.

Jednak picie soku winogronowego nie zapewnia takiego samego stężenia tych związków. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma solidnych dowodów na to, że picie soku winogronowego jest skutecznym sposobem zapobiegania grypie żołądkowej. Wiele badań zostało przeprowadzonych dość dawno i przeprowadzono je w probówkach, więc potrzebne są nowsze badania na ludziach.

Lepsze sposoby zapobiegania grypie żołądkowej

Picie soku winogronowego nie jest niezawodną ani skuteczną metodą ochrony przed wirusem grypy żołądkowej. Lepsze, oparte na dowodach sposoby na zwiększenie odporności i zapobieganie grypie żołądkowej obejmują:

mycie rąk mydłem i wodą, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przebywaniu w miejscach publicznych oraz przed jedzeniem posiłków

unikanie wspólnych przyborów kuchennych, jedzenia lub napojów

dystansowanie się od osób z zaraźliwymi objawami przeziębienia lub grypy

przestrzeganie diety bogatej w całe owoce i warzywa, które są naturalnie bogate w witaminę C i inne związki roślinne wzmacniające odporność

uprawianie regularnej aktywności fizycznej.

Włączenie tych nawyków do codziennego planu dnia ze zdecydowanie większym prawdopodobieństwem pozwoli zachować zdrowie niż picie soku winogronowego.

